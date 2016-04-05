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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:16
ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
По-моему, не совсем презентативная выборка.
других писателей у меня для вас нет...
У Вас естественно.
На форуме могли бы быть. Селекция.
это не совсем моя фраза. Я думал вы знаете чья она.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:20
detroytred написав:
А в реальному світі треба навіть не просити, а вимагати. Щоб отримати.
Стукатися в двері.
стучаться, просить - пожалуйста, ныть что дают меньше чем мы просим - ошибочная позиция, которая может поставить в неудобное положение наших партнеров ("и так даем всё что можем а они недовольны, всё им мало").
Я сейчас не имею кого то конкретно в виду, форумчанина или чиновника. Если у кого то присутствует такая позиция, пусть он ее пересмотрит. Всё. Чтобы не начинать по 5му кругу срач.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:23
andrijk777 написав:
точно знаю, що якщо США захоче, вона збільшить виробництво снарядів в 1000 разів за місяць, максимум за квартал.
"дядя Петя ты дурак?"(с)
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:28
andrijk777 написав:
Ви не відповіли на запитання - Як НАТО(а це 30 країн) зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту?
Це при тому що країна "без економіки" витрачає в 5-10 разів більше снарядів! Щось тут у вас не клеїться.
Колись писав і про це - як і чим збирався воювати Захід, як і чим збирався воювати Совок, і що саме спрацювало в реалі, в українській війні.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:37
vitaliian написав: ЛАД написав: vitaliian написав:
....
других писателей у меня для вас нет...
У Вас естественно.
На форуме могли бы быть. Селекция.
это не совсем моя фраза. Я думал вы знаете чья она.
Знаю.
Соответственно, и селекция.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:16
Танки самолётами , круто,
в Европу, Україні.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 21:53
sashaqbl написав:
Крім того, мені здається, що збиття безпілотника - це відповідь на дії США в Фінській затоці. Після того, як русня так нормально обісралася, їм прото треба було щось зробити у відповідь. Вибрали безпілотник в Чорному морі.
Ви даремно придумуєте якісь складні версії. Все набагато простіше. Безпілотник дійсно надавав багато розвідданих нашім військам.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 21:58
холява написав:Привет СТАРИНА !
Мне подняли тоже ,,,,21188 ,
Про премию .... хер его знает , может и дадут .
ОБЕЩАЮТ.
Я вот прочитал у вас , что остопиздело все ,,, хочу тут же спросить , а кто кроме нас ?
Пришли " новые " , ну дети и все .
ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет ...короче , я не сдамся , пока не напишут что ПОБЕДИЛИ.
Зря вы все так близко к сердцу принимаете .
Нам обьявили про 10 дней отпуска .... может и вам попросить ?
Я отказался , так как иногда бываю дома .
+
Рад знать, что у вас всё хорошо.
Похоже впереди интересные события. Так что отпуск планирую на лето, чтобы ничего не пропустить.
Хотя дома давно не был, у нас тут выехать из зоны боевых действий крайне не просто, только через БР с личного распоряжения комбата.
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