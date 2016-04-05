detroytred написав:А в реальному світі треба навіть не просити, а вимагати. Щоб отримати. Стукатися в двері.
стучаться, просить - пожалуйста, ныть что дают меньше чем мы просим - ошибочная позиция, которая может поставить в неудобное положение наших партнеров ("и так даем всё что можем а они недовольны, всё им мало").
Я сейчас не имею кого то конкретно в виду, форумчанина или чиновника. Если у кого то присутствует такая позиция, пусть он ее пересмотрит. Всё. Чтобы не начинать по 5му кругу срач.
andrijk777 написав:Ви не відповіли на запитання - Як НАТО(а це 30 країн) зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту? Це при тому що країна "без економіки" витрачає в 5-10 разів більше снарядів! Щось тут у вас не клеїться.
Колись писав і про це - як і чим збирався воювати Захід, як і чим збирався воювати Совок, і що саме спрацювало в реалі, в українській війні.
sashaqbl написав:Крім того, мені здається, що збиття безпілотника - це відповідь на дії США в Фінській затоці. Після того, як русня так нормально обісралася, їм прото треба було щось зробити у відповідь. Вибрали безпілотник в Чорному морі.
Ви даремно придумуєте якісь складні версії. Все набагато простіше. Безпілотник дійсно надавав багато розвідданих нашім військам.
холява написав:Привет СТАРИНА ! Мне подняли тоже ,,,,21188 , Про премию .... хер его знает , может и дадут . ОБЕЩАЮТ. Я вот прочитал у вас , что остопиздело все ,,, хочу тут же спросить , а кто кроме нас ? Пришли " новые " , ну дети и все . ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет ...короче , я не сдамся , пока не напишут что ПОБЕДИЛИ.
Зря вы все так близко к сердцу принимаете . Нам обьявили про 10 дней отпуска .... может и вам попросить ? Я отказался , так как иногда бываю дома .
+ Рад знать, что у вас всё хорошо. Похоже впереди интересные события. Так что отпуск планирую на лето, чтобы ничего не пропустить. Хотя дома давно не был, у нас тут выехать из зоны боевых действий крайне не просто.
freeze Дякую за допис і бажаю вдалої роботи та янголів-охоронців на допомогу. Тим часом,за результатами "Рамштайну-10": Міністр оборони США наголосив, що у Росії закінчується не лише озброєння, але й друзі, а тим часом антипутінська коаліція збільшується. Контактна група з оборони України і далі надаватиме підтримку стільки, скільки це потрібно(чули, Віталіан?). Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія спільно із США передадуть системи протиповітряної оборони NASAMS.... Детальніше: https://tsn.ua/ato/bmp-i-tanki-skoro-bu ... 86571.html Ми розуміємо, що багато лишається "за кадром", але хто уважно слідкує за новинами та вміє "складати пазли", той бачить, що складається цікава картина.
Легендарный Американский пилот F-16 рвется в Украину, чтоб «закрыть небо». Его называют самым смертоносным пилотом Воздушных Сил США. Воевал в Персидском заливе, Ираке и Косово. Говорит, что в Америке есть огромное количество частных пилотов, которые готовы отправиться в Украину. Также заявил, что СУ-35 русни - это хлам, который и рядом не стоит с F-16 😈 https://ukrainian.voanews.com/a/7002504.html Тільки я бачу, що тут поміж строк жирним шрифтом дещо написано?