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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3773377437753776
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:20

  detroytred написав:А в реальному світі треба навіть не просити, а вимагати. Щоб отримати.
Стукатися в двері.
стучаться, просить - пожалуйста, ныть что дают меньше чем мы просим - ошибочная позиция, которая может поставить в неудобное положение наших партнеров ("и так даем всё что можем а они недовольны, всё им мало").

Я сейчас не имею кого то конкретно в виду, форумчанина или чиновника. Если у кого то присутствует такая позиция, пусть он ее пересмотрит. Всё. Чтобы не начинать по 5му кругу срач.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:точно знаю, що якщо США захоче, вона збільшить виробництво снарядів в 1000 разів за місяць, максимум за квартал.

"дядя Петя ты дурак?"(с)
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ви не відповіли на запитання - Як НАТО(а це 30 країн) зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту?
Це при тому що країна "без економіки" витрачає в 5-10 разів більше снарядів! Щось тут у вас не клеїться.

Колись писав і про це - як і чим збирався воювати Захід, як і чим збирався воювати Совок, і що саме спрацювало в реалі, в українській війні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:37

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:....
других писателей у меня для вас нет...

У Вас естественно.
На форуме могли бы быть. Селекция. :)

это не совсем моя фраза. Я думал вы знаете чья она.

Знаю.
Соответственно, и селекция. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:16

:D Танки самолётами , круто,
в Европу, Україні.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:53

  sashaqbl написав:Крім того, мені здається, що збиття безпілотника - це відповідь на дії США в Фінській затоці. Після того, як русня так нормально обісралася, їм прото треба було щось зробити у відповідь. Вибрали безпілотник в Чорному морі.
Ви даремно придумуєте якісь складні версії. Все набагато простіше. Безпілотник дійсно надавав багато розвідданих нашім військам.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:Привет СТАРИНА !
Мне подняли тоже ,,,,21188 ,
Про премию .... хер его знает , может и дадут .
ОБЕЩАЮТ.
Я вот прочитал у вас , что остопиздело все ,,, хочу тут же спросить , а кто кроме нас ?
Пришли " новые " , ну дети и все .
ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет ...короче , я не сдамся , пока не напишут что ПОБЕДИЛИ.

Зря вы все так близко к сердцу принимаете .
Нам обьявили про 10 дней отпуска .... может и вам попросить ?
Я отказался , так как иногда бываю дома .


+
Рад знать, что у вас всё хорошо.
Похоже впереди интересные события. Так что отпуск планирую на лето, чтобы ничего не пропустить.
Хотя дома давно не был, у нас тут выехать из зоны боевых действий крайне не просто.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 22:18

freeze Дякую за допис і бажаю вдалої роботи та янголів-охоронців на допомогу.
Тим часом,за результатами "Рамштайну-10":
Міністр оборони США наголосив, що у Росії закінчується не лише озброєння, але й друзі, а тим часом антипутінська коаліція збільшується.
Контактна група з оборони України і далі надаватиме підтримку стільки, скільки це потрібно (чули, Віталіан?). Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія спільно із США передадуть системи протиповітряної оборони NASAMS....
Детальніше: https://tsn.ua/ato/bmp-i-tanki-skoro-bu ... 86571.html
Ми розуміємо, що багато лишається "за кадром", але хто уважно слідкує за новинами та вміє "складати пазли", той бачить, що складається цікава картина.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 22:30

Кацапи, що з обличчям?)))

Легендарный Американский пилот F-16 рвется в Украину, чтоб «закрыть небо». Его называют самым смертоносным пилотом Воздушных Сил США. Воевал в Персидском заливе, Ираке и Косово. Говорит, что в Америке есть огромное количество частных пилотов, которые готовы отправиться в Украину.
Также заявил, что СУ-35 русни - это хлам, который и рядом не стоит с F-16 😈
https://ukrainian.voanews.com/a/7002504.html
Тільки я бачу, що тут поміж строк жирним шрифтом дещо написано?
fler
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