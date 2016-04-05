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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 бер, 2023 02:00
https://www.bbc.com/russian/features-64840898
"- Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?
-Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…"
За этот опубликованный в начале ноября пост во "Вконтакте" 38-летнему Василию Большакову из города Касимова грозит три года тюрьмы. Дело завели по статье за дискредитацию вооруженных сил:
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