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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3774377537763777
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 02:00

"- Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

-Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…"

За этот опубликованный в начале ноября пост во "Вконтакте" 38-летнему Василию Большакову из города Касимова грозит три года тюрьмы. Дело завели по статье за дискредитацию вооруженных сил:

https://www.bbc.com/russian/features-64840898
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 05:03

Міжнародний валютний фонд (МВФ) найближчими днями оголосить про затвердження багаторічної програми кредитування України на загальну суму $15,6 млрд. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на знайоме з перебігом подій джерело.

Переговори між представниками МВФ та українського уряду відбувалися у Варшаві з 8 по 15 березня. У фонді заявили, що вони були продуктивними і дозволили сторонам досягти «значного прогресу» відповідно до «набору підходів, які могли б лягти в основу програми, що підтримується фондом».

На початку лютого Financial Times повідомляла, що західні союзники України чинять тиск на МВФ, щоб домогтися якнайшвидшої реалізації багаторічної програми кредитування Києва на суму від $14 млрд до 16 млрд. За попередньою інформацією, програма розрахована на три-чотири роки.

Також цього тижня йшлось про те, що країни «Великої сімки» мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі 15 млрд доларів як кредит від Міжнародного валютного фонду.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що у проект бюджету країни на 2023 рік закладено дефіцит у розмірі $38 млрд. Президент Володимир Зеленський, виступаючи наприкінці жовтня минулого року з відеозв'язку на конференції у Берліні, висловив сподівання, що Захід у 2023 році покриє дефіцит бюджету України.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хроника американского позора:
1. Российская ракета в словацкий город Ярунь (перепутали с городом на Волыни) - реакции нет.
2. Перепутали координаты цели и российская ракета в польское село, два трупа - реакции нет, а нет, стоп, приказали расширить ложь, будто это украинская ракета.
3. Дважды российские ракеты пролетали над территорией Румынии - реакции нет.
4. Сбили американский беспилотник в международных водах - реации не будет, как небыло и до этого.
tvagel
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tvagel написав:Хроника американского позора:
1. Российская ракета в словацкий город Ярунь (перепутали с городом на Волыни) - реакции нет.
2. Перепутали координаты цели и российская ракета в польское село, два трупа - реакции нет, а нет, стоп, приказали расширить ложь, будто это украинская ракета.
3. Дважды российские ракеты пролетали над территорией Румынии - реакции нет.
4. Сбили американский беспилотник в международных водах - реации не будет, как небыло и до этого.

Орли мух не ловлять 8)
Василь-Рівне
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  #<1 ... 3774377537763777
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