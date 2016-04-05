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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3775377637773778>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 02:00

"- Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

-Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…"

За этот опубликованный в начале ноября пост во "Вконтакте" 38-летнему Василию Большакову из города Касимова грозит три года тюрьмы. Дело завели по статье за дискредитацию вооруженных сил:

https://www.bbc.com/russian/features-64840898
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 05:03

Міжнародний валютний фонд (МВФ) найближчими днями оголосить про затвердження багаторічної програми кредитування України на загальну суму $15,6 млрд. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на знайоме з перебігом подій джерело.

Переговори між представниками МВФ та українського уряду відбувалися у Варшаві з 8 по 15 березня. У фонді заявили, що вони були продуктивними і дозволили сторонам досягти «значного прогресу» відповідно до «набору підходів, які могли б лягти в основу програми, що підтримується фондом».

На початку лютого Financial Times повідомляла, що західні союзники України чинять тиск на МВФ, щоб домогтися якнайшвидшої реалізації багаторічної програми кредитування Києва на суму від $14 млрд до 16 млрд. За попередньою інформацією, програма розрахована на три-чотири роки.

Також цього тижня йшлось про те, що країни «Великої сімки» мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі 15 млрд доларів як кредит від Міжнародного валютного фонду.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що у проект бюджету країни на 2023 рік закладено дефіцит у розмірі $38 млрд. Президент Володимир Зеленський, виступаючи наприкінці жовтня минулого року з відеозв'язку на конференції у Берліні, висловив сподівання, що Захід у 2023 році покриє дефіцит бюджету України.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хроника американского позора:
1. Российская ракета в словацкий город Ярунь (перепутали с городом на Волыни) - реакции нет.
2. Перепутали координаты цели и российская ракета в польское село, два трупа - реакции нет, а нет, стоп, приказали расширить ложь, будто это украинская ракета.
3. Дважды российские ракеты пролетали над территорией Румынии - реакции нет.
4. Сбили американский беспилотник в международных водах - реации не будет, как небыло и до этого.
tvagel
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tvagel написав:Хроника американского позора:
1. Российская ракета в словацкий город Ярунь (перепутали с городом на Волыни) - реакции нет.
2. Перепутали координаты цели и российская ракета в польское село, два трупа - реакции нет, а нет, стоп, приказали расширить ложь, будто это украинская ракета.
3. Дважды российские ракеты пролетали над территорией Румынии - реакции нет.
4. Сбили американский беспилотник в международных водах - реации не будет, как небыло и до этого.

Орли мух не ловлять 8)
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:15

  tvagel написав:Хроника американского позора:
1. Российская ракета в словацкий город Ярунь (перепутали с городом на Волыни) - реакции нет.
2. Перепутали координаты цели и российская ракета в польское село, два трупа - реакции нет, а нет, стоп, приказали расширить ложь, будто это украинская ракета.
3. Дважды российские ракеты пролетали над территорией Румынии - реакции нет.
4. Сбили американский беспилотник в международных водах - реации не будет, как небыло и до этого.


будут делать пуйлу больно санкциями
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:20

50 бмп CV-90 (всього на 4,3млрд шв. крон) безоплатно (донати на ЗСУ)

https://www.unian.ua/war/vtrati-rosiji- ... 80945.html
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:30

https://www.youtube.com/shorts/yJvE9RP4Rco
128 огшбр Мукачево

хто має можливість- допоможіть Руслану на протези

картка дружини Руслана 5375411204056092
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:48

В ніч на 16 березня в російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Росіяни відзвітували, що їхня ППО нібито збила дві ракети.

Як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, вночі система ППО збила над Бєлгородом дві ракети, внаслідок чого в місті було пошкоджено адміністративні та житлові будівлі.

За даними телеграм-каналу Baza, під час обстрілу у двох вагонах поїзда на місцевому вокзалі вибило скло. Один із снарядів упав у районі третьої залізничної колії та здетонував, внаслідок чого утворилася вирва.
https://www.unian.ua/russianworld/v-bye ... 80972.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tvagel написав:1. Российская ракета в словацкий город Ярунь (перепутали с городом на Волыни) - реакции нет.
2. Перепутали координаты цели и российская ракета в польское село, два трупа - реакции нет, а нет, стоп, приказали расширить ложь, будто это украинская ракета.
3. Дважды российские ракеты пролетали над территорией Румынии - реакции нет.
4. Сбили американский беспилотник в международных водах - реации не будет, как небыло и до этого.

Зараз мене обізвуть ватником, але спробую бути обєктивним :
1. Не доведено. Враховуючи інформацію, що Ту-141, ймовірно, використовуются Україною, то мне факт, що то Росія.
2. Ракета з комплексу С-300, російського виробництва, звісно, але випущена вони могла бути тільки нашими ППО.

Зрештою, таких інцидентів багато, вони трапляються постійно. Причиною для війни вони стати не можуть, максимум приводом, коли сторони готові до подальшої ескалації.
Іран, зокрема, неодноразово збивав американські безпілотники, завдавав ударів по базам США, але війни досі нема. Аналогічно поводиться КНДР.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 16 бер, 2023 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:54

  tvagel написав:Хроника американского позора:
4. Сбили американский беспилотник в международных водах - реации не будет, как небыло и до этого.

Да, да, конечно :mrgreen:
Американські кораблі йдуть у бік Криму. "Ми не хочемо, щоб уламки МQ-9 потрапили у чиїсь руки, окрім наших", - представник Пентагону Джон Кірбі. "Туреччина пропустить кораблі США через Босфор і Дарданелли, щоб забрали уламки БПЛА у Чорному морі", - міністр оборони Туреччини.
Патрушев заявив, що уламки буде намагатися дістати рф.
Тим часом,
Українські військовослужбовці помітили у Чорному морі нетипову активність російсько-окупаційних військ — вони вивели 20 кораблів і допоміжний флот.
https://hromadske.ua/posts/u-chornomu-m ... t-korabliv
Когось зустрічати вишикуються? )))
fler
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