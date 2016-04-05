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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3775377637773778
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Американські кораблі йдуть у бік Криму.

А є пруф на цю інформацію? Чи ОБС? Бо наразі нічого такого ніхто не заявляв.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:06

  sashaqbl написав:
  fler написав:Американські кораблі йдуть у бік Криму.

А є пруф на цю інформацію? Чи ОБС? Бо наразі нічого такого ніхто не заявляв.

Хз, хз.
https://t.me/c/1713708838/15045
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:18

Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам.
Про це повідомив ізраїльський журналіст Барак Равід.
«Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем протидії безпілотникам», – йдеться у повідомленні.
https://mil.in.ua/uk/news/izrayil-shvalyv-postachannya-ukrayini-antydronovyh-system/

Схоже, дедалі менше країн лишаються балансувати між сторонами...
sashaqbl
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