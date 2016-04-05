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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:02
fler написав:
Американські кораблі йдуть у бік Криму.
А є пруф на цю інформацію? Чи ОБС? Бо наразі нічого такого ніхто не заявляв.
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sashaqbl
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:06
sashaqbl написав: fler написав:
Американські кораблі йдуть у бік Криму.
А є пруф на цю інформацію? Чи ОБС? Бо наразі нічого такого ніхто не заявляв.
Хз, хз. https://t.me/c/1713708838/15045
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:18
Схоже, дедалі менше країн лишаються балансувати між сторонами...
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sashaqbl
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