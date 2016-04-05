Не буду обзывать, т.к. живу в реальном мире. В следующий раз американцы будут лететь чуть дальше.... И так до самого Вашингтона. Вы не понимаете, что войны начинаются как раз из-за нежелания или невозможности противника сопротивляться? Ибо если визави способен в ответ, то война не начинается. ... из крайнего - США та G7 не хочуть знижувати стелю цін на російську нафту - WSJ и так более ГОДА... и это при Бидоне, а еще на горизонте маячит Трампушка ...
tvagel написав:В следующий раз американцы будут лететь чуть дальше.... И так до самого Вашингтона. Вы не понимаете, что войны начинаются как раз из-за нежелания или невозможности противника сопротивляться? Ибо если визави способен в ответ, то война не начинается. ... из крайнего - США та G7 не хочуть знижувати стелю цін на російську нафту - WSJ и так более ГОДА... и это при Бидоне, а еще на горизонте маячит Трампушка ...
турки в свій час не побоялись дати кацапам по зубам (збивши літак), а тут сама Америка з НАТО соплі жують
Помог, но тут недавно выкладывали об увеличении бюджета на оборону! И новости про фляги в 20 раз завышенной цены, и яйца килограммами, и т д. Нам столько долларов денег вкатывают, а МО вместе с МЗУ не может найти немного для наших героев?! Хочется писать матом, но забанят сразу…
Помог, но тут недавно выкладывали об увеличении бюджета на оборону! И новости про фляги в 20 раз завышенной цены, и яйца килограммами, и т д. Нам столько долларов денег вкатывают, а МО вместе с МЗУ не может найти немного для наших героев?! Хочется писать матом, но забанят сразу…
война требует гораздо больше средств и вооружений, чем мы получаем. Без претензий к западным партнерам, победа пока что розовые мечты, самый реальный сценарий - заморозка по типу минск 3. Запад не хочет из-за нас сильно ссориться с рф, лично у меня такое впечатление. Проходили уже с Крымом. Поэтому дают вооружений строго в количестве, чтобы уравнялись силы, без перевеса в нашу сторону. И ни одним патроном больше.
vitaliian написав:просить да нормально, ныть что дают недостаточно - ненормально.
vitaliian написав:война требует гораздо больше средств и вооружений, чем мы получаем….. дают вооружений строго в количестве, чтобы уравнялись силы, без перевеса в нашу сторону. И ни одним патроном больше.