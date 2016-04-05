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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3776377737783779>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Американські кораблі йдуть у бік Криму.

А є пруф на цю інформацію? Чи ОБС? Бо наразі нічого такого ніхто не заявляв.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:06

  sashaqbl написав:
  fler написав:Американські кораблі йдуть у бік Криму.

А є пруф на цю інформацію? Чи ОБС? Бо наразі нічого такого ніхто не заявляв.

Хз, хз.
https://t.me/c/1713708838/15045
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:18

Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам.
Про це повідомив ізраїльський журналіст Барак Равід.
«Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем протидії безпілотникам», – йдеться у повідомленні.
https://mil.in.ua/uk/news/izrayil-shvalyv-postachannya-ukrayini-antydronovyh-system/

Схоже, дедалі менше країн лишаються балансувати між сторонами...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Зараз мене обізвуть ватником,

Не буду обзывать, т.к. живу в реальном мире.
В следующий раз американцы будут лететь чуть дальше.... И так до самого Вашингтона. Вы не понимаете, что войны начинаются как раз из-за нежелания или невозможности противника сопротивляться? Ибо если визави способен в ответ, то война не начинается.
... из крайнего - США та G7 не хочуть знижувати стелю цін на російську нафту - WSJ
и так более ГОДА... и это при Бидоне, а еще на горизонте маячит Трампушка ...
tvagel
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tvagel написав:В следующий раз американцы будут лететь чуть дальше.... И так до самого Вашингтона.

Будуть. Але не до Вашингтона. В один прекрасний момент дістануть по зубам.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tvagel написав:В следующий раз американцы будут лететь чуть дальше.... И так до самого Вашингтона. Вы не понимаете, что войны начинаются как раз из-за нежелания или невозможности противника сопротивляться? Ибо если визави способен в ответ, то война не начинается.
... из крайнего - США та G7 не хочуть знижувати стелю цін на російську нафту - WSJ
и так более ГОДА... и это при Бидоне, а еще на горизонте маячит Трампушка ...


турки в свій час не побоялись дати кацапам по зубам (збивши літак), а тут сама Америка з НАТО соплі жують
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:50

  prodigy написав:https://www.youtube.com/shorts/yJvE9RP4Rco
128 огшбр Мукачево

хто має можливість- допоможіть Руслану на протези

картка дружини Руслана 5375411204056092

Помог, но тут недавно выкладывали об увеличении бюджета на оборону! И новости про фляги в 20 раз завышенной цены, и яйца килограммами, и т д. Нам столько долларов денег вкатывают, а МО вместе с МЗУ не может найти немного для наших героев?! Хочется писать матом, но забанят сразу…
Defort
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:турки в свій час не побоялись дати кацапам по зубам (збивши літак), а тут сама Америка з НАТО соплі жують

В турків диктатор. Він з "внутрішніми ворогами" теж не особо "соплі жує".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:04

  Defort написав:
  prodigy написав:https://www.youtube.com/shorts/yJvE9RP4Rco
128 огшбр Мукачево

хто має можливість- допоможіть Руслану на протези

картка дружини Руслана 5375411204056092

Помог, но тут недавно выкладывали об увеличении бюджета на оборону! И новости про фляги в 20 раз завышенной цены, и яйца килограммами, и т д. Нам столько долларов денег вкатывают, а МО вместе с МЗУ не может найти немного для наших героев?! Хочется писать матом, но забанят сразу…

война требует гораздо больше средств и вооружений, чем мы получаем. Без претензий к западным партнерам, победа пока что розовые мечты, самый реальный сценарий - заморозка по типу минск 3. Запад не хочет из-за нас сильно ссориться с рф, лично у меня такое впечатление. Проходили уже с Крымом. Поэтому дают вооружений строго в количестве, чтобы уравнялись силы, без перевеса в нашу сторону. И ни одним патроном больше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:29

  vitaliian написав:просить да нормально, ныть что дают недостаточно - ненормально.



  vitaliian написав:война требует гораздо больше средств и вооружений, чем мы получаем…..
дают вооружений строго в количестве, чтобы уравнялись силы, без перевеса в нашу сторону. И ни одним патроном больше.



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Hotab
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