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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:59
lapay написав: andrijk777 написав:
Ви не відповіли на запитання - Як НАТО(а це 30 країн) зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту?
Це при тому що країна "без економіки" витрачає в 5-10 разів більше снарядів! Щось тут у вас не клеїться.
Колись писав і про це - як і чим збирався воювати Захід, як і чим збирався воювати Совок, і що саме спрацювало в реалі, в українській війні.
Діло не в тому як збирався
? Пройшов рік. Як збираються?
Думаєте вони не зробили висновків(якщо припустити що були "не готові до такої війни").
Вам не здається дивним що "без економіки" може
постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть
? Зніміть лапшу з вух.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:06
andrijk777 написав:
Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть
1. Старі запаси в 40 млн. дають змогу кілька років постріляти і з нульовою економікою.
2. більшість країн тільки в цьому році почали думати про необхідність початку підготовки, реальні ж крохи роблять хіба що Поляки.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:19
Дюрі-бачі написав:
1. Старі запаси в 40 млн. дають змогу кілька років постріляти і з нульовою економікою.
2. більшість країн тільки в цьому році почали думати про необхідність початку підготовки, реальні ж крохи роблять хіба що Поляки.
Підтверджую. Більше року війна в Європі. Більшість країн військовий бюджет не може збільшити до 2% ВВП.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:29
Президент США Джо Байден особисто повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон Ляєн під час останньої зустрічі у Вашингтоні про рішення не знижувати стелю цін на нафти. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.
За даними видання, Єврокомісія сповістила країни ЄС про рішення Великої сімки, повідомивши про те, що у Вашингтоні немає бажання коригувати нафтові санкції. Речниця Ради національної безпеки США відмовилася надати коментар з цього приводу.
Дипломати з Польщі та країн Балтії заявили про те, що не знають, як будуть діяти, враховуючи позицію Великої сімки щодо зниження граничної ціни на російську нафту. Вони повідомили, що це питання члени ЄС обговорять у п’ятницю.
«Позиція G7 може спровокувати нову напруженість у ЄС щодо схеми обмеження цін. Західні офіційні особи погодилися переглянути рівень цінової межі $60 за барель у березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на встановленні межі нижче $60… Посадовці Міністерства фінансів США, які розробили план цінової межі, заявили, що нинішня система в основному працює так, як передбачалося. Вони стверджують, що цей план вже досягає двох цілей: зберегти доступність російської нафти на світових ринках і водночас скоротити доходи Кремля від продажу», – пише WSJ.
Байден понимает нефть дешевле 60 будет усиливать Китай. У Польши/Прибалтики свои враги, у США свои.
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