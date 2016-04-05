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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:59
lapay написав: andrijk777 написав:
Ви не відповіли на запитання - Як НАТО(а це 30 країн) зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту?
Це при тому що країна "без економіки" витрачає в 5-10 разів більше снарядів! Щось тут у вас не клеїться.
Колись писав і про це - як і чим збирався воювати Захід, як і чим збирався воювати Совок, і що саме спрацювало в реалі, в українській війні.
Діло не в тому як збирався
? Пройшов рік. Як збираються?
Думаєте вони не зробили висновків(якщо припустити що були "не готові до такої війни").
Вам не здається дивним що "без економіки" може
постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть
? Зніміть лапшу з вух.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:06
andrijk777 написав:
Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть
1. Старі запаси в 40 млн. дають змогу кілька років постріляти і з нульовою економікою.
2. більшість країн тільки в цьому році почали думати про необхідність початку підготовки, реальні ж крохи роблять хіба що Поляки.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:19
Дюрі-бачі написав:
1. Старі запаси в 40 млн. дають змогу кілька років постріляти і з нульовою економікою.
2. більшість країн тільки в цьому році почали думати про необхідність початку підготовки, реальні ж крохи роблять хіба що Поляки.
Підтверджую. Більше року війна в Європі. Більшість країн військовий бюджет не може збільшити до 2% ВВП.
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Denik
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:29
Президент США Джо Байден особисто повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон Ляєн під час останньої зустрічі у Вашингтоні про рішення не знижувати стелю цін на нафти. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.
За даними видання, Єврокомісія сповістила країни ЄС про рішення Великої сімки, повідомивши про те, що у Вашингтоні немає бажання коригувати нафтові санкції. Речниця Ради національної безпеки США відмовилася надати коментар з цього приводу.
Дипломати з Польщі та країн Балтії заявили про те, що не знають, як будуть діяти, враховуючи позицію Великої сімки щодо зниження граничної ціни на російську нафту. Вони повідомили, що це питання члени ЄС обговорять у п’ятницю.
«Позиція G7 може спровокувати нову напруженість у ЄС щодо схеми обмеження цін. Західні офіційні особи погодилися переглянути рівень цінової межі $60 за барель у березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на встановленні межі нижче $60… Посадовці Міністерства фінансів США, які розробили план цінової межі, заявили, що нинішня система в основному працює так, як передбачалося. Вони стверджують, що цей план вже досягає двох цілей: зберегти доступність російської нафти на світових ринках і водночас скоротити доходи Кремля від продажу», – пише WSJ.
Байден понимает нефть дешевле 60 будет усиливать Китай. У Польши/Прибалтики свои враги, у США свои.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:40
vitaliian
Во первых они и так намного дешевле рынка(за нал даже возможно) берут у пуйла сколько надо, ну почти сколько надо
Во вторых экономика Китая - это порождение ФРС при Рейгане, недаром партия и товарищ Си скупает долговые обязательства с того берега океана сколько прикажут, кнопку где надо в подвалах АНБ нажмут - и кто то останется с тоннами "криптовалюты", а не с долларовым счётом в 12 нулей
Ну а в третьих - там что аскеты по заветам Мао живут? Все взяточники и морально разложившиеся хунвэйбины. И большинство наверно со штатовским паспортом, деньги тратить надо не на Филиппинах, а в Лас-Вегасе. Рычагов надавить кроме нефти полно
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:46
Denik Дюрі-бачі
andrijk777 написав:
Вам не здається дивним що країна "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вони "не можуть"
Тобто вам це дивним не здається, це нормально
.
Я думаю що ваші аргументи - це вам просто навішали лапші. А ви повірили.
Ви ж не вважаєте що на Заході дураки керують державами.
*і під Заходом(НАТО) я в першу чергу маю на увазі США, а не Європу. Не маніпулюйте поняттям "Захід".
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:48
барабашов написав:
? Все взяточники и морально разложившиеся хунвэйбины. И большинство наверно со штатовским паспортом, деньги тратить надо не на Филиппинах, а в Лас-Вегасе. Рычагов надавить кроме нефти полно
на рф тоже все взяточники и ворьё, сильно на них смогли надавить? Одной нефтью и давят. Там где диктатуры и монополист госсектор, экономика иначе работает. До диктатора экономической давилкой не дотянуться, при любом раскладе он голодным не будет, а на остальных дави/не дави толку ноль. Рабы привыкли быть битыми и голодными, на один пряник больше или меньше.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:55
tvagel написав: sashaqbl написав:
Зараз мене обізвуть ватником,
Не буду обзывать, т.к. живу в реальном мире.
В следующий раз американцы будут лететь чуть дальше.... И так до самого Вашингтона. Вы не понимаете, что войны начинаются как раз из-за нежелания или невозможности противника сопротивляться? Ибо если визави способен в ответ, то война не начинается.
.......
Полная чепуха.
Войны начинаются, когда есть причины
и желания.
Такие инциденты, как Вы перечислили максимум могут служить поводом
для войны.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:59
СБУ задержали медсестру из Теробороны ВСУ и ее подругу за слив информации русне
По данным следствия, две жительницы Краматорска сливали оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. В зоне "особого внимания" врага были маршруты перемещения тяжелой техники украинских войск в направлении восточного фронта.
Помимо этого, фигурантки также фиксировали результаты обстрелов по инфраструктуре и передавали их врагу для корректировки. Примечательно еще и то, что сын одной из шпионок служит в 1 армейском корпусе южного военного округа рф.
Фигуранток поймали во время их разведки.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:02
andrijk777 написав:
Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух.
А з чого ви взяли, що країна "без економіки" взагалі щось постачає на фронт? Ви бачили співвідношення поставок?
По-перше, всі 155 мм західні. А це вже ледь не половина нашої арти.
По-друге, ті ж країни східної та центральної Європи постачають широку номенклатуру радянських боєприпасів та зброї(включаючи ракети до Градів від Сербії). Крім того, і ми, і США та ЄС, та й Росія скупляємо номенклатуру радянських боєприпасів по Азії та Африці(включаючи поставки конфіскованих іранських боєприпасів).
Натомість, боєприпасів до Ураганів практично нема(тому що калібр непоширений в світі, а наші давно скінчились)
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