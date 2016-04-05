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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3778377937803781>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:25

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух.

А з чого ви взяли, що країна "без економіки" взагалі щось постачає на фронт? Ви бачили співвідношення поставок?
По-перше, всі 155 мм західні. А це вже ледь не половина нашої арти.
По-друге, ті ж країни східної та центральної Європи постачають широку номенклатуру радянських боєприпасів та зброї(включаючи ракети до Градів від Сербії). Крім того, і ми, і США та ЄС, та й Росія скупляємо номенклатуру радянських боєприпасів по Азії та Африці(включаючи поставки конфіскованих іранських боєприпасів).
Натомість, боєприпасів до Ураганів практично нема(тому що калібр непоширений в світі, а наші давно скінчились)

Співвідношення поставок мы, конечно, не знаем. Но есть співвідношення применения. И мы постоянно слышим, соотношение артвыстрелов далеко не в нашу пользу.
Отсюда можно сделать вполне достоверный вывод о співвідношенні поставок на фронт.
Хотя, конечно, сделать вывод о соотношении производства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Співвідношення поставок мы, конечно, не знаем. Но есть співвідношення применения. И мы постоянно слышим, соотношение артвыстрелов далеко не в нашу пользу.

Країна без економіки - це Росія? Тоді в мене для вас погані новини...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:32

конкретики мирного плана по Китайски пока нет, но мнения склоняются к итоговой капитуляции Украины
Китай не впевнений, що Росія переможе у війні проти України, і допустити поразки Путіна не може. Мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію, Про це «Главкому» розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко.

при этом не встречал ни одного мнения, что Си будет убеждать путена вернуть Украине хоть что то, например оккупированные части Запорожской и Херсонской области. Он их уже включил в состав рф, и демарш будет выглядеть поражением. Поэтому, скорее всего, китайский "мирный план" означает отдать россии Запорожскую и Херсонскую области целиком в их админграницах, то что я озвучил вчера.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:44

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fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:45

https://www.reuters.com/world/pentagon-releases-video-black-sea-drone-incident-2023-03-16/ - видео инцидента с амер. беспилотником.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:46

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Співвідношення поставок мы, конечно, не знаем. Но есть співвідношення применения. И мы постоянно слышим, соотношение артвыстрелов далеко не в нашу пользу.

Країна без економіки - це Росія? Тоді в мене для вас погані новини...

Ну не для меня. :)
В начальном посте, очевидно, имелась ввиду именно РФ. Но обратите внимание на кавычки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:49

  vitaliian написав:конкретики мирного плана по Китайски пока нет, но мнения склоняются к итоговой капитуляции Украины
Китай не впевнений, що Росія переможе у війні проти України, і допустити поразки Путіна не може. Мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію, Про це «Главкому» розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко.

при этом не встречал ни одного мнения, что Си будет убеждать путена вернуть Украине хоть что то, например оккупированные части Запорожской и Херсонской области. Он их уже включил в состав рф, и демарш будет выглядеть поражением. Поэтому, скорее всего, китайский "мирный план" означает отдать россии Запорожскую и Херсонскую области целиком в их админграницах, то что я озвучил вчера.

Розповідь Богдана Яременко это, конечно, сильный аргумент. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:52

На Донбасі збили китайський дрон Mugin-5, - CNN

Україні бракує кваліфікованих військових та боєприпасів, втрати та песимізм зростають, – WP
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  fler написав:Чотири літаки Міг-29 від Польщі
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четко по графику!
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Співвідношення поставок мы, конечно, не знаем. Но есть співвідношення применения. И мы постоянно слышим, соотношение артвыстрелов далеко не в нашу пользу.

Треба дивитись на співвідношення ураження цілей.
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