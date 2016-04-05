andrijk777 написав:Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух.
А з чого ви взяли, що країна "без економіки" взагалі щось постачає на фронт? Ви бачили співвідношення поставок? По-перше, всі 155 мм західні. А це вже ледь не половина нашої арти. По-друге, ті ж країни східної та центральної Європи постачають широку номенклатуру радянських боєприпасів та зброї(включаючи ракети до Градів від Сербії). Крім того, і ми, і США та ЄС, та й Росія скупляємо номенклатуру радянських боєприпасів по Азії та Африці(включаючи поставки конфіскованих іранських боєприпасів). Натомість, боєприпасів до Ураганів практично нема(тому що калібр непоширений в світі, а наші давно скінчились)
Співвідношення поставок мы, конечно, не знаем. Но есть співвідношення применения. И мы постоянно слышим, соотношение артвыстрелов далеко не в нашу пользу. Отсюда можно сделать вполне достоверный вывод о співвідношенні поставок на фронт. Хотя, конечно, сделать вывод о соотношении производства.
конкретики мирного плана по Китайски пока нет, но мнения склоняются к итоговой капитуляции Украины
Китай не впевнений, що Росія переможе у війні проти України, і допустити поразки Путіна не може. Мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію, Про це «Главкому» розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко.
при этом не встречал ни одного мнения, что Си будет убеждать путена вернуть Украине хоть что то, например оккупированные части Запорожской и Херсонской области. Он их уже включил в состав рф, и демарш будет выглядеть поражением. Поэтому, скорее всего, китайский "мирный план" означает отдать россии Запорожскую и Херсонскую области целиком в их админграницах, то что я озвучил вчера.
vitaliian написав:конкретики мирного плана по Китайски пока нет, но мнения склоняются к итоговой капитуляции Украины
Китай не впевнений, що Росія переможе у війні проти України, і допустити поразки Путіна не може. Мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію, Про це «Главкому» розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко.
при этом не встречал ни одного мнения, что Си будет убеждать путена вернуть Украине хоть что то, например оккупированные части Запорожской и Херсонской области. Он их уже включил в состав рф, и демарш будет выглядеть поражением. Поэтому, скорее всего, китайский "мирный план" означает отдать россии Запорожскую и Херсонскую области целиком в их админграницах, то что я озвучил вчера.
Розповідь Богдана Яременко это, конечно, сильный аргумент.