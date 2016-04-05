sashaqbl написав:

andrijk777 написав: Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух. Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух.

А з чого ви взяли, що країна "без економіки" взагалі щось постачає на фронт? Ви бачили співвідношення поставок?

По-перше, всі 155 мм західні. А це вже ледь не половина нашої арти.По-друге, ті ж країни східної та центральної Європи постачають широку номенклатуру радянських боєприпасів та зброї(включаючи ракети до Градів від Сербії). Крім того, і ми, і США та ЄС, та й Росія скупляємо номенклатуру радянських боєприпасів по Азії та Африці(включаючи поставки конфіскованих іранських боєприпасів).Натомість, боєприпасів до Ураганів практично нема(тому що калібр непоширений в світі, а наші давно скінчились)