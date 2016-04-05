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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:01
andrijk777 написав:
Діло не в тому як збирався? Пройшов рік. Як збираються? Думаєте вони не зробили висновків(якщо припустити що були "не готові до такої війни").
Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух
Сферичний кінь може збільшити виробництво снарядів в 1000 разів за квартал, реальний тільки вдвічі, за два роки. Треба трохи вивчити питання, щоб не писати різну херню.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:28
ЛАД написав:
Розповідь Богдана Яременко это, конечно, сильный аргумент.
сильнее чем ваш или слабее? такое ощущение, что вы себя тут почти Богом считаете. Есть основания, или просто удобнее на всех смотреть свысока? Форум это обмен разными мнениями, а не только теми, которые нравятся Ладу. Напишите что не согласны и почему, нет вам подавай источники чтобы на ваш вкус и цвет.
в ефірі Еспресо заявив дипломат Руслан Осипенко.
"Одна зі сторін візиту Сі Цзіньпіна до Путіна - східна дипломатія завжди символізм. Якщо Сі особисто поїде до Путіна буде те ж саме, що Джо Байден приїхав до України і дав обіцянку, що Україна переможе. Те саме робить Сі, їдучи в Росію, цим візитом він говорить США: а вони не програють", - зазначив він.
Осипенко додав, що є також символізм у тому, що до Путіна він їде особисто, а з нашим президентом буде спілкуватися онлайн.
"Він після розмови із Зеленським нічого передавати Путіну не буде. Сі буде збирати позиції сторін, щоб обговорювати і приймати рішення в рамках свого політбюро. Вся логіка процесу підказує, що він після цього візиту має ще поспілкуватися з європейцями, для того, щоб була повна картинка для прийняття стратегічного та політичного рішення щодо допомоги РФ", - підсумував дипломат
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 16 бер, 2023 16:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:44
ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ МАЮТЬ СВОЮ ЛОГІКУ. В 91-му РОЦІ НЕ ВИБРАЛИ, І НЕ МОГЛИ ВИБРАТИ ЧОРНОВОЛА, і не могла Україна піти шляхом яким нам хотілось би.
Поляки вибрали Валєнсу, а ми Кравчука. А хто нас заставляв вибирать Кравчука - у нас був свій Валєнса?!
Думаю, що його вбили.
Якби обрали б Чорновола, то й Верховну Раду вибрали б іншу звичайно. Але цього не могло бути. Вони могли вибрати тільки Кравчука, і тільки всіх цих д*вб*й*бів у Верховну Раду. Це ж ясно.
Українці, вони чемпіони по такому, я би сказав, циклічному суїциду. Українців, ніхто не може перемогти, крім самих українців. І весь час вони це доводили, протягом всієї своєї історії. Весь час.
Вони дурні і безвідповідальні, вони як діти... Я не політик, і я можу говорити про свій народ не намагаючись йому сподобатись.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:07
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух.
А з чого ви взяли, що країна "без економіки" взагалі щось постачає на фронт? Ви бачили співвідношення поставок?
По-перше, всі 155 мм західні. А це вже ледь не половина нашої арти.
По-друге, ті ж країни східної та центральної Європи постачають широку номенклатуру радянських боєприпасів та зброї(включаючи ракети до Градів від Сербії). Крім того, і ми, і США та ЄС, та й Росія скупляємо номенклатуру радянських боєприпасів по Азії та Африці(включаючи поставки конфіскованих іранських боєприпасів).
Натомість, боєприпасів до Ураганів практично нема(тому що калібр непоширений в світі, а наші давно скінчились)
Країна "без економіки" це РФ.
А ви про що?
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:15
vitaliian написав:
Байден понимает нефть дешевле 60 будет усиливать Китай. У Польши/Прибалтики свои враги, у США свои.
Это вам сам Байден сказал? Потолок цен устанавливается только на Urals, от которой отказалась Европа, и которая отгружается с портов Новороссийск и Приморск (Балтика). Из-за логистики покупка излишков нефти Urals для доставки в Китай не выгодно даже бесплатно. Небольшие объемы берут перекупщики для перепродажи в Африку. Основной покупатель Urals это Индия, но и она не готова покупать даже по 60, на цену больше давит логистика, чем санкции.
Китай покупает дальневосточный сорт ESPO из порта Козьмино (тихий океан) и по трубопроводу. На нее спрос - предложение сбалансированы и потолок не устанавливается.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:20
lapay написав: andrijk777 написав:
Діло не в тому як збирався? Пройшов рік. Як збираються? Думаєте вони не зробили висновків(якщо припустити що були "не готові до такої війни").
Вам не здається дивним що "без економіки" може постачати "на фронт" в 5-10 разів більше снарядів ніж 30 країн НАТО, тому що вини не можуть? Зніміть лапшу з вух
Сферичний кінь може збільшити виробництво снарядів в 1000 разів за квартал, реальний тільки вдвічі, за два роки. Треба трохи вивчити питання, щоб не писати різну херню.
Це не херня, і ніякий не сферичний кінь.
Почитайте про кораблі "Ліберті". Коли США потрібно було вони навчились їх штампувати за ТИЖДЕНЬ!!! І організували виробництво менше як за рік. І це величезний корабель - 250000 деталей. А ви розказуєте казки за снаряди.
Ось і вивчайте РЕАЛЬНІ кейси виробництва, а не виступи з трибуни чи газетні статті.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:26
andrijk777 написав:
Країна "без економіки" це РФ. А ви про що?
Я про Україну. На жаль, РФ поки що далеко не "країна без економіки".
І запаси БК від СССР в них були величезні. Та й виробництво боєприпасів у них на рівні - Росія активно виробляла і експортувала як зброю так і боєприпаси...
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