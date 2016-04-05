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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3779378037813782
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:59

Что нам приготовил Китай ...

Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может посетить Москву и встретится с Путиным
Так оно будет или нет, можем только дождаться и увидеть.

Ок. Встреча состоится.
Тогда возникает логичный вопрос - а к чему такая спешка ?
Это же не приезд Байденюка в Киев, который держали в секрете ради безопасности

Могли бы анонсировать визит заранее, мол, смотрите, русский с китайцем - братья навек
Значит была причина столь неожиданного визита

Какая причина ? Тут можно только фантазировать.
Ранее с Путиным встречался Ван И. Возможно, Ван И сообщил Си нечто такое, что Си захотел лично убедится и встретится с Путиным. Например, убедится в неадекватности Путина

Возможно, Китай хочет показать, что РФ - это наша корова и мы её сильно доим(ну это и так не секрет) и немного кормим. Ну это вряд ли. Это и так всем понятно

Возможно, цель визита показать, что Китай поддерживает РФ. Ну тоже такое себе. РФ уже показала себя лузером. А с лузерами на одном гектаре срать никто не хочет

Есть мнение Портникова, что Китай своими дипломатическими визитами и предложениями хочет сорвать наступление ВСУ
Мол, Китай выступает с мирными предложениями, а Украина и Коллективный Запад их отвергают

НО!
Недавно Китай поимел большой политический и дипломатический успех. О котором, почему-то в СМИ мало информации
Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипотношения. Посредником выступил Китай
Заявление прокомментировал глава китайского МИД Ван И. "Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире", - сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов.

"Мир не ограничивается войной в Украине", - добавил китайский дипломат.

Этот успех может объяснить спешку визита Си в Москву. Типа, на волне одного успеха, не сбавляя обороты, попытаемся сделать ещё один успех

И вот тут всплывает тот самый китайский "мирный" план
Но что может предложить Китай Украине и РФ ?

Рассмотрю варианты, которые вижу я.

1) Остановить войну AS IS. Линия разграничения по факту. Возможно, Китай выступит гарантом, что РФ не продолжит войну. Возможно, что не выступит гарантом, но тогда и предложение теряет смысл
Маловероятно. Китай может выступить гарантом, но есть Путин, который срать хотел на все договорёности.
Война продолжится, может даже, через неделю после подписания некого соглашения

2) РФ уходит из Украины, включая Крым, вообще
Це фантастика

3) РФ уходит из Херсонской и Запорожской областей. Крым, Донецкая и Луганская области остаются за РФ. Про гарантии Китая я писал выше
Маловероятно.
Война возобновится, примерно, в течении года, как только РФ накопит людей и вооружение

4) РФ уходит из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Крым за РФ. Про гарантии Китая я писал выше
Возможно
Но война возобновится, примерно, в течении 2-х лет, как только РФ накопит людей и вооружение

5) Украина соглашается, что Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области - это РФ
Це пастка
Война продолжится, буквально сразу по отработанному алгоритму. Захват части области (Харьков, Николаев, Днепр), референдум, запись в Конституцию, очередной "мирный" план

PS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык.
Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую
pesikot
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  #<1 ... 3779378037813782
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