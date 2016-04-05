RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3779378037813782
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:59

Что нам приготовил Китай ...

Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может посетить Москву и встретится с Путиным
Так оно будет или нет, можем только дождаться и увидеть.

Ок. Встреча состоится.
Тогда возникает логичный вопрос - а к чему такая спешка ?
Это же не приезд Байденюка в Киев, который держали в секрете ради безопасности

Могли бы анонсировать визит заранее, мол, смотрите, русский с китайцем - братья навек
Значит была причина столь неожиданного визита

Какая причина ? Тут можно только фантазировать.
Ранее с Путиным встречался Ван И. Возможно, Ван И сообщил Си нечто такое, что Си захотел лично убедится и встретится с Путиным. Например, убедится в неадекватности Путина

Возможно, Китай хочет показать, что РФ - это наша корова и мы её сильно доим(ну это и так не секрет) и немного кормим. Ну это вряд ли. Это и так всем понятно

Возможно, цель визита показать, что Китай поддерживает РФ. Ну тоже такое себе. РФ уже показала себя лузером. А с лузерами на одном гектаре срать никто не хочет

Есть мнение Портникова, что Китай своими дипломатическими визитами и предложениями хочет сорвать наступление ВСУ
Мол, Китай выступает с мирными предложениями, а Украина и Коллективный Запад их отвергают

НО!
Недавно Китай поимел большой политический и дипломатический успех. О котором, почему-то в СМИ мало информации
Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипотношения. Посредником выступил Китай
Заявление прокомментировал глава китайского МИД Ван И. "Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире", - сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов.

"Мир не ограничивается войной в Украине", - добавил китайский дипломат.

Этот успех может объяснить спешку визита Си в Москву. Типа, на волне одного успеха, не сбавляя обороты, попытаемся сделать ещё один успех

И вот тут всплывает тот самый китайский "мирный" план
Но что может предложить Китай Украине и РФ ?

Рассмотрю варианты, которые вижу я.

1) Остановить войну AS IS. Линия разграничения по факту. Возможно, Китай выступит гарантом, что РФ не продолжит войну. Возможно, что не выступит гарантом, но тогда и предложение теряет смысл
Маловероятно. Китай может выступить гарантом, но есть Путин, который срать хотел на все договорёности.
Война продолжится, может даже, через неделю после подписания некого соглашения

2) РФ уходит из Украины, включая Крым, вообще
Це фантастика

3) РФ уходит из Херсонской и Запорожской областей. Крым, Донецкая и Луганская области остаются за РФ. Про гарантии Китая я писал выше
Маловероятно.
Война возобновится, примерно, в течении года, как только РФ накопит людей и вооружение

4) РФ уходит из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Крым за РФ. Про гарантии Китая я писал выше
Возможно
Но война возобновится, примерно, в течении 2-х лет, как только РФ накопит людей и вооружение

5) Украина соглашается, что Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области - это РФ
Це пастка
Война продолжится, буквально сразу по отработанному алгоритму. Захват части области (Харьков, Николаев, Днепр), референдум, запись в Конституцию, очередной "мирный" план

PS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык.
Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7794
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:PS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык.
Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую


Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з китайським колегою Цінь Ганом принципи, на яких можна відновити мир в Україні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

"Я наголосив на важливості "формули миру" президента Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", - додав Кулеба.

lapay
 
Повідомлень: 13421
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:23

  lapay написав:
  pesikot написав:PS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык.
Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую


Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з китайським колегою Цінь Ганом принципи, на яких можна відновити мир в Україні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

"Я наголосив на важливості "формули миру" президента Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", - додав Кулеба.


Обговорив -- це висказалися обидва.
Що сказав Кулеба не новина.
Цікаво було б, якщо Кулеба озвучив, що пропонував Китай.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26282
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Обговорив -- це висказалися обидва.
Що сказав Кулеба не новина.
Цікаво було б, якщо Кулеба озвучив, що пропонував Китай.

Про це китайці самі скажуть, якщо захочуть. Китаю важливо заявити, що ми за мир, не постачаємо зброю, не роздмухуємо конфлікт, на відміну від США. З нашим мирним планом погоджується раша, і не погоджується маріонетка США.
Ну, не так грубо, але в цьому ключі. Сі їде піднімати свій міжнародний авторитет серед країн третього світу, які не дуже люблять США ("імперіалістів").
lapay
 
Повідомлень: 13421
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:37

  lapay написав:
  detroytred написав:Обговорив -- це висказалися обидва.
Що сказав Кулеба не новина.
Цікаво було б, якщо Кулеба озвучив, що пропонував Китай.

Про це китайці самі скажуть, якщо захочуть. Китаю важливо заявити, що ми за мир, не постачаємо зброю, не роздмухуємо конфлікт, на відміну від США. З нашим мирним планом погоджується раша, і не погоджується маріонетка США.
Ну, не так грубо, але в цьому ключі. Сі їде піднімати свій міжнародний авторитет серед країн третього світу, які не дуже люблять США ("імперіалістів").

Ну десь так
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7794
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:43

  pesikot написав:Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может

Си Дзиньпин
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 23.05.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Полная чепуха.
Войны начинаются, когда есть причины и желания.
Такие инциденты, как Вы перечислили максимум могут служить поводом для войны.

Это у Вас – чепуха полная.
Повод для Войны – ущемление русско/немецкоговорящих, денацификация/демилитаризация, Глейвицкий инцидент/Майнильский инцидент… Это все Мелочи.
Причины Войны – кто-то считает себя вЯликим/большим/сильным по сравнению с маленьким/слабым соседом…
Молодец против овец, а против молодца и сам овца - привет от Эрдогана
Бритва Оккама. Как в детстве. Пятиклассник Вова пойдет трусить первоклашек, а к десятиклассникам не сунется.
Вы дожили до таких седин – и не понимаете таких элементарных вещей.
:D Вы указали – что я написал Чушь – это Повод для войны – но с Вами воевать не буду – т.к. не знаю вашу силу… вдруг вы с 10-Б.
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:49

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может

Си Дзиньпин

Ма-ла-дец ...
По сути, что скажешь ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7794
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:00

pesikot ИМХО будуть пропонувати відкат стану до початку активної фази війни: РФ відміняє останні зміни до конституції, робить жест доброї волі і Запорізької із Херсонських областей, ОРДЛО - "сіра зорна", Крим - за дужками переговорів...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 685
З нами з: 29.07.22
Подякував: 58 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:14

pesikot Думки в інфополі щодо цього розділилися на 2 групи:
1) вважають, що Китай хоче, щоб рф продовжувала війну (гарний мирний план Китаю))
2) їде, щоб обговорити умови закінчення війни (побачив погані перспективи для Китаю?)
Якщо 1), то мова піде про зброю – скільки, якої саме, через які країни і т.п. та на яких умовах – що взамін?
Якщо 2), то мова має бути про той самий план Китаю, деталізований, з відповідями на питання «як зберегти обличчя», як зняти санкції і т.п. Про зброю тут хіба що десь в контексті. Питання окупованих територій дуже важливе для Китаю, тому що Тайвань.
Якщо Сі після москви збирається їхати до лідерів «деяких» країн Заходу, то 1) виглядає не логічно. Скоріше 2) - торгуватися поїде.
Моя думка – Сі їде до москви, тому що Байден приїздив до Києва. Це такий собі жест підтримки, щоб всі бачили. Яку він дасть вказівку пу – 1) чи 2) залежить від того, що Китаю зараз вигідно – продовження війни чи її закінчення. Продовження означає допомогу рф, отримання від рф "чего изволите" та погіршення відносин з США та ЄС. Закінчення означає поразку рф із подальшими наслідками (інакше Україна не погодиться), а Китай може на цьому зміцнитися, якщо переконає інших, що саме він - "голуб миру".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3779378037813782
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1673)
16.03.2023 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron