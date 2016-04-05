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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3781378237833784>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:01

https://www.wsj.com/articles/u-s-reache ... direct=amp
Тут пишуть шо ми тратимо 90 тисяч 155мм снарядів в місяць. І Штати вже дали більше мільйона 155мм снарядів.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:23

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может

Си Дзиньпин

Ма-ла-дец ...
По сути, что скажешь ?

Какая польза форумчанам в вашем имхо "умного" тыкания пальцем в небо?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:25

  vitaliian написав: Поэтому, скорее всего, китайский "мирный план" означает отдать россии Запорожскую и Херсонскую области целиком в их админграницах, то что я озвучил вчера.


навіщо китайцям просувати заздалегідь неприйнятний план? щоб публічно обісратись?
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:41

  trololo написав:
  vitaliian написав: Поэтому, скорее всего, китайский "мирный план" означает отдать россии Запорожскую и Херсонскую области целиком в их админграницах, то что я озвучил вчера.


навіщо китайцям просувати заздалегідь неприйнятний план? щоб публічно обісратись?

во первых зачем его выносить на публику? ни один план перемирия, предлагаемый пуйлу на публику не выносили (последний кажется Эрдоган предлагал). Во вторых, приемливого плана для обеих сторон нет. Пуйло хочет Запорожскую и Херсонскую области в админграницах, мы хотим откат к границам 91. И что Си должен по вашему предлагать? Что бы он не предложил, это будет одной из сторон неприемлимо. Единственное, что могло бы устроить обе стороны - перемирие на какой то период. Поскольку Си самопозиционируется как противовес Байдену, план будет с креном в сторону рф. Закон жанра. Баба Яга должна быть против, чтобы уважали и боялись. К гадалке не ходи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 20:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alex lem написав:https://www.wsj.com/articles/u-s-reaches-deep-into-its-global-ammunition-stockpiles-to-help-ukraine-8224d985?redirect=amp
Тут пишуть шо ми тратимо 90 тисяч 155мм снарядів в місяць. І Штати вже дали більше мільйона 155мм снарядів.


Вы знаете в чем проблема, проблема хайпа, куча разговоров про Абрамсы и F-16 и что-то супер хайповое, что набирает лайки и внимание пользователей интернета. Я вам с земли скажу, х с вашими Абрамсами, просто дайте банальные 120--мм минометы и БК к ним, дайте банальные совковые БМП, но много.
И второй момент, вы там наверху, злости не хватает, война кровавая идёт, а вы там живёте как во времена опрятно выбритого красноармейца Пупкина. Комроты должен вести какие-то бумажные книги учёта, у него уебали орки технику, он задолбается ее списать, а потом доплатит из собственного кармана.
Рука-лицо, в стране где есть хай тек современная Дия, иметь учёт с 30-х годов прошлого века, где ни один боевой командир комроты не уйдет с должности не выворотив свои честно заработанные с риском для жизни карманы за несколько месяцев.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 16 бер, 2023 20:53, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:46

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Країна "без економіки" це РФ. А ви про що?

Я про Україну. На жаль, РФ поки що далеко не "країна без економіки".
І запаси БК від СССР в них були величезні. Та й виробництво боєприпасів у них на рівні - Росія активно виробляла і експортувала як зброю так і боєприпаси...

Що означає "на жаль"? Подивіться ВВП РФ і ВВП країн НАТО. Чи може ви не довіряєте цифрам ВВП? :D
"Країною без економіки" обізвали її на цьому форумі, малося на увазі що РФ нічого не виготовляє окрім нафти/газу.
А "на рівні" це як? В 5-10 разів більше ніж "може" США?
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:47

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Си Дзиньпин

Ма-ла-дец ...
По сути, что скажешь ?

Какая польза форумчанам в вашем имхо "умного" тыкания пальцем в небо?

а какая польза, что ты приколебался к написанию этого китайца

Ты захотел сказать, но обосрался. Ну молодец
Прибери за собой

Если нечего сказать, то лучше промолчи - за умного сойдешь
Но ты не промолчал, выставил себя идиотом
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:53

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может

Си Дзиньпин

тоді вже Сі Цзіньпін :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:56

  lapay написав:
  andrijk777 написав:А ви розказуєте казки за снаряди.
Ось і вивчайте РЕАЛЬНІ кейси виробництва, а не виступи з трибуни чи газетні статті.

Казки не моя тема. Я навіть знаю, коли раша почне виробляти 60к снарядів в день, які витрачала в червні, а не шукати їх в сирії чи іншій дупі - НІКОЛИ.

А це не має значення. :D
Коли рашка стане відправляти на фронт припустимо в 5 разів менше снарядів, США може сказати "і ми теж будемо давати вам в 5 разів менше снарядів" з метою "зменшення інтенсивності бойових дій". І все.
Або видумають для вас іншу лапшу, в яку ви з радістю повірите.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 16 бер, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:00

  vitaliian написав:конкретики мирного плана по Китайски пока нет, но мнения склоняются к итоговой капитуляции Украины
Китай не впевнений, що Росія переможе у війні проти України, і допустити поразки Путіна не може. Мирними ініціативами Китай і хоче зупинити ситуацію на тому рівні, який задовольнить Росію, Про це «Главкому» розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко.

при этом не встречал ни одного мнения, что Си будет убеждать путена вернуть Украине хоть что то, например оккупированные части Запорожской и Херсонской области. Он их уже включил в состав рф, и демарш будет выглядеть поражением. Поэтому, скорее всего, китайский "мирный план" означает отдать россии Запорожскую и Херсонскую области целиком в их админграницах, то что я озвучил вчера.
Чьи мнения? Ваши? Я уже писал о декларации Китая. Как правило они последовательны и не станут рассказывать сегодня одно, завтра другое. Скорее всего на оф уровне так и останутся расплывчатые формулировки. Что говорят китайцы "за углом" пока никто не знает или по крайней мере не говорят. Я удивляюсь как вы верите одним аналитикам и рассказываете о плохих др. Они все точно так что то знают как и Вы :)
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