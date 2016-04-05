Додано: Чет 16 бер, 2023 20:41

alex lem написав: https://www.wsj.com/articles/u-s-reaches-deep-into-its-global-ammunition-stockpiles-to-help-ukraine-8224d985?redirect=amp

Тут пишуть шо ми тратимо 90 тисяч 155мм снарядів в місяць. І Штати вже дали більше мільйона 155мм снарядів.

Вы знаете в чем проблема, проблема хайпа, куча разговоров про Абрамсы и F-16 и что-то супер хайповое, что набирает лайки и внимание пользователей интернета. Я вам с земли скажу, х с вашими Абрамсами, просто дайте банальные 120--мм минометы и БК к ним, дайте банальные совковые БМП, но много.И второй момент, вы там наверху, злости не хватает, война кровавая идёт, а вы там живёте как во времена опрятно выбритого красноармейца Пупкина. Комроты должен вести какие-то бумажные книги учёта, у него уебали орки технику, он задолбается ее списать, а потом доплатит из собственного кармана.Рука-лицо, в стране где есть хай тек современная Дия, иметь учёт с 30-х годов прошлого века, где ни один боевой командир комроты не уйдет с должности не выворотив свои честно заработанные с риском для жизни карманы за несколько месяцев.