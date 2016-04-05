pesikot написав:

Заявление прокомментировал глава китайского МИД Ван И. "Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире", - сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов.



"Мир не ограничивается войной в Украине", - добавил китайский дипломат.

...НО!Недавно Китай поимел большой политический и дипломатический успех. О котором, почему-то в СМИ мало информацииЭтот успех может объяснить спешку визита Си в Москву. Типа, на волне одного успеха, не сбавляя обороты, попытаемся сделать ещё один успехИ вот тут всплывает тот самый китайский "мирный" планНо что может предложить Китай Украине и РФ ?Рассмотрю варианты, которые вижу я.Остановить войну AS IS. Линия разграничения по факту. Возможно, Китай выступит гарантом, что РФ не продолжит войну. Возможно, что не выступит гарантом, но тогда и предложение теряет смыслМаловероятно. Китай может выступить гарантом, но есть Путин, который срать хотел на все договорёности.Война продолжится, может даже, через неделю после подписания некого соглашенияРФ уходит из Украины, включая Крым, вообщеЦе фантастикаРФ уходит из Херсонской и Запорожской областей. Крым, Донецкая и Луганская области остаются за РФ. Про гарантии Китая я писал вышеМаловероятно.Война возобновится, примерно, в течении года, как только РФ накопит людей и вооружениеРФ уходит из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Крым за РФ. Про гарантии Китая я писал вышеВозможноНо война возобновится, примерно, в течении 2-х лет, как только РФ накопит людей и вооружениеУкраина соглашается, что Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области - это РФЦе пасткаВойна продолжится, буквально сразу по отработанному алгоритму. Захват части области (Харьков, Николаев, Днепр), референдум, запись в Конституцию, очередной "мирный" планPS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык.Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую