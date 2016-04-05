freeze написав:Вы знаете в чем проблема, проблема хайпа, куча разговоров про Абрамсы и F-16 и что-то супер хайповое, что набирает лайки и внимание пользователей интернета. Я вам с земли скажу, х с вашими Абрамсами, просто дайте банальные 120--мм минометы и БК к ним, дайте банальные совковые БМП, но много.
otg вы типа мне думать/говорить ненавязчиво запрещаете? Мой рецепт известен, кому не нравится - не читайте. У вас же есть любимые сми или блогеры? Зачем нарушать идиллию, читая кого то ещё. Я здесь не зарабатываю плюсов, не ищу свою аудиторию, почти ко всем злостным активистам данной ветки я в оппозиции, мне все равно будете вы меня читать или нет.
Заявление прокомментировал глава китайского МИД Ван И. "Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире", - сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов.
"Мир не ограничивается войной в Украине", - добавил китайский дипломат.
Этот успех может объяснить спешку визита Си в Москву. Типа, на волне одного успеха, не сбавляя обороты, попытаемся сделать ещё один успех
И вот тут всплывает тот самый китайский "мирный" план Но что может предложить Китай Украине и РФ ?
Рассмотрю варианты, которые вижу я.
1) Остановить войну AS IS. Линия разграничения по факту. Возможно, Китай выступит гарантом, что РФ не продолжит войну. Возможно, что не выступит гарантом, но тогда и предложение теряет смысл Маловероятно. Китай может выступить гарантом, но есть Путин, который срать хотел на все договорёности. Война продолжится, может даже, через неделю после подписания некого соглашения
2) РФ уходит из Украины, включая Крым, вообще Це фантастика
3) РФ уходит из Херсонской и Запорожской областей. Крым, Донецкая и Луганская области остаются за РФ. Про гарантии Китая я писал выше Маловероятно. Война возобновится, примерно, в течении года, как только РФ накопит людей и вооружение
4) РФ уходит из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Крым за РФ. Про гарантии Китая я писал выше Возможно Но война возобновится, примерно, в течении 2-х лет, как только РФ накопит людей и вооружение
5) Украина соглашается, что Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области - это РФ Це пастка Война продолжится, буквально сразу по отработанному алгоритму. Захват части области (Харьков, Николаев, Днепр), референдум, запись в Конституцию, очередной "мирный" план
PS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык. Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую
насправді, протистояння демократія - автократія посилюється. й тут дуже багато фронтів - просто ми найгарячіший. з іншого боку, у нас надто символічне протистояння - наш програш дійсно сильно понизить вагу США у світі.