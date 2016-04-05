freeze написав:Вы знаете в чем проблема, проблема хайпа, куча разговоров про Абрамсы и F-16 и что-то супер хайповое, что набирает лайки и внимание пользователей интернета. Я вам с земли скажу, х с вашими Абрамсами, просто дайте банальные 120--мм минометы и БК к ним, дайте банальные совковые БМП, но много.
otg вы типа мне думать/говорить ненавязчиво запрещаете? Мой рецепт известен, кому не нравится - не читайте. У вас же есть любимые сми или блогеры? Зачем нарушать идиллию, читая кого то ещё. Я здесь не зарабатываю плюсов, не ищу свою аудиторию, почти ко всем злостным активистам данной ветки я в оппозиции, мне все равно будете вы меня читать или нет.
Заявление прокомментировал глава китайского МИД Ван И. "Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире", - сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов.
"Мир не ограничивается войной в Украине", - добавил китайский дипломат.
Этот успех может объяснить спешку визита Си в Москву. Типа, на волне одного успеха, не сбавляя обороты, попытаемся сделать ещё один успех
И вот тут всплывает тот самый китайский "мирный" план Но что может предложить Китай Украине и РФ ?
Рассмотрю варианты, которые вижу я.
1) Остановить войну AS IS. Линия разграничения по факту. Возможно, Китай выступит гарантом, что РФ не продолжит войну. Возможно, что не выступит гарантом, но тогда и предложение теряет смысл Маловероятно. Китай может выступить гарантом, но есть Путин, который срать хотел на все договорёности. Война продолжится, может даже, через неделю после подписания некого соглашения
2) РФ уходит из Украины, включая Крым, вообще Це фантастика
3) РФ уходит из Херсонской и Запорожской областей. Крым, Донецкая и Луганская области остаются за РФ. Про гарантии Китая я писал выше Маловероятно. Война возобновится, примерно, в течении года, как только РФ накопит людей и вооружение
4) РФ уходит из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Крым за РФ. Про гарантии Китая я писал выше Возможно Но война возобновится, примерно, в течении 2-х лет, как только РФ накопит людей и вооружение
5) Украина соглашается, что Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области - это РФ Це пастка Война продолжится, буквально сразу по отработанному алгоритму. Захват части области (Харьков, Николаев, Днепр), референдум, запись в Конституцию, очередной "мирный" план
PS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык. Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую
насправді, протистояння демократія - автократія посилюється. й тут дуже багато фронтів - просто ми найгарячіший. з іншого боку, у нас надто символічне протистояння - наш програш дійсно сильно понизить вагу США у світі.
vitaliian написав:Пуйло хочет Запорожскую и Херсонскую области в админграницах, мы хотим откат к границам 91. И что Си должен по вашему предлагать? Что бы он не предложил, это будет одной из сторон неприемлимо. Единственное, что могло бы устроить обе стороны - перемирие на какой то период.
тимчасовий "мир" нам аж ніяк не вигідний, слава Богу в ОП це розуміють. те, що пуйло поспіхом переписав свою конституцію, не подумавши на 2 кроки вперед - це його проблеми, а не китайців. з таким же успіхом міг і київ приєднати, і варшаву.
Поскольку Си самопозиционируется как противовес Байдену, план будет с креном в сторону рф. Закон жанра. Баба Яга должна быть против, чтобы уважали и боялись. К гадалке не ходи.
я не думаю що китайці настільки тупі, як ви пишете. вже якби всім вже давно зрозуміло, що миру навіть на умовах поточної лінії розмежування не буде (ходоків з цим питанням вже хватало). а тим більше ще віддати їм херсон і Запоріжжя (та і як, якщо вони самі мости повзривали?)
для того щоб підняти свою вагу (інакше взагалі навіщо китайцям сюди влазити), їм потрібен план, який хоч теоретично міг би бути реалізований. наприклад, відхід кацапів із херсонської-запорізької, а крим і донбас поза дужки в якомусь варіанті (типу одна країна дві системи, спільне керування, часткова демілітаризація чи щось таке). недарма першим пунктом в китайців стоїть "територіальна цілісність".
vitaliian написав:otg вы типа мне думать/говорить ненавязчиво запрещаете?
Я Вам ничего не запрещаю, Вы просто преподносите свое мнение как истинна в последней инстанции. Кроме того оно даже не Ваше, а мнение каких то блогеров"экспертов". Я Вам просто на землю опускаю. И здесь я прав на 100%
Мой рецепт известен, кому не нравится - не читайте.
Зачем не читать? При чем здесь это? Иногда послушайте других.
У вас же есть любимые сми или блогеры?
Представьте нет. Я не формат. Слушаю или читаю все. От российской до американской прессы. Редко слушаю блогеров.
Зачем нарушать идиллию, читая кого то ещё. Я здесь не зарабатываю плюсов, не ищу свою аудиторию, почти ко всем злостным активистам данной ветки я в оппозиции, мне все равно будете вы меня читать или нет.
На счет Китайцев: Все что вы здесь пишите это гадание на кофейной гуще. Так же и у блогеров и прессы. Ни у кого нет никакого инсайда с Китая. Видимо китайцы еще сами не определились, поэтому и хотят переговорить со всеми, тогда будут составлять какое то свое представление о мире.
otg написав:Вы просто преподносите свое мнение как истинна в последней инстанции. Кроме того оно даже не Ваше, а мнение каких то блогеров"экспертов".
я запутался, так чье же мнение я преподношу как "истину в последней инстанции"? вы определитесь. Неизвестных мне политиков и аналитиков, ну и нафиг это мне надо? Я ни за кого не агитирую. У вас противоречие обиженного подростка. То свое мнение, и вдруг не своё, то преподношу, то не преподношу. то как истину, то как непонятно что.
otg написав:Вы так все серьезно воспринимаете
надо понимать что все написанное вами выше это нересьезная болтология? ок принимаю, и даже без претензий.
otg написав:Иногда послушайте других.
не просто слушаю, а требую реакцию НО... не на мою личность, не на мой источник, а на сам контент. С этим у многих трудности. Только сегодня появились попытки анализа, что же (в теории) может предложить Си. До вчера все морозились на эту тему и критиковали меня.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 21:41, всього редагувалось 4 разів.