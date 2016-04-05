RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 378237833784378537863787>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:08

  freeze написав:Вы знаете в чем проблема, проблема хайпа, куча разговоров про Абрамсы и F-16 и что-то супер хайповое, что набирает лайки и внимание пользователей интернета. Я вам с земли скажу, х с вашими Абрамсами, просто дайте банальные 120--мм минометы и БК к ним, дайте банальные совковые БМП, но много.

100+
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 11.11.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:11

  beee написав:ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ МАЮТЬ СВОЮ ЛОГІКУ. В 91-му РОЦІ НЕ ВИБРАЛИ, І НЕ МОГЛИ ВИБРАТИ ЧОРНОВОЛА, і не могла Україна піти шляхом яким нам хотілось би.

Поляки вибрали Валєнсу, а ми Кравчука. А хто нас заставляв вибирать Кравчука - у нас був свій Валєнса?!

Думаю, що його вбили.

Якби обрали б Чорновола, то й Верховну Раду вибрали б іншу звичайно. Але цього не могло бути. Вони могли вибрати тільки Кравчука, і тільки всіх цих д*вб*й*бів у Верховну Раду. Це ж ясно.

Українці, вони чемпіони по такому, я би сказав, циклічному суїциду. Українців, ніхто не може перемогти, крім самих українців. І весь час вони це доводили, протягом всієї своєї історії. Весь час.

Вони дурні і безвідповідальні, вони як діти... Я не політик, і я можу говорити про свій народ не намагаючись йому сподобатись.

Митець Лесь
Я много лет поражаюсь этой наивности. :)
otg
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:12

otg вы типа мне думать/говорить ненавязчиво запрещаете? :D :D :D Мой рецепт известен, кому не нравится - не читайте. У вас же есть любимые сми или блогеры? Зачем нарушать идиллию, читая кого то ещё. Я здесь не зарабатываю плюсов, не ищу свою аудиторию, почти ко всем злостным активистам данной ветки я в оппозиции, мне все равно будете вы меня читать или нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17227
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:17

  pesikot написав:...
НО!
Недавно Китай поимел большой политический и дипломатический успех. О котором, почему-то в СМИ мало информации
Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипотношения. Посредником выступил Китай
Заявление прокомментировал глава китайского МИД Ван И. "Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире", - сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов.

"Мир не ограничивается войной в Украине", - добавил китайский дипломат.

Этот успех может объяснить спешку визита Си в Москву. Типа, на волне одного успеха, не сбавляя обороты, попытаемся сделать ещё один успех

И вот тут всплывает тот самый китайский "мирный" план
Но что может предложить Китай Украине и РФ ?

Рассмотрю варианты, которые вижу я.

1) Остановить войну AS IS. Линия разграничения по факту. Возможно, Китай выступит гарантом, что РФ не продолжит войну. Возможно, что не выступит гарантом, но тогда и предложение теряет смысл
Маловероятно. Китай может выступить гарантом, но есть Путин, который срать хотел на все договорёности.
Война продолжится, может даже, через неделю после подписания некого соглашения

2) РФ уходит из Украины, включая Крым, вообще
Це фантастика

3) РФ уходит из Херсонской и Запорожской областей. Крым, Донецкая и Луганская области остаются за РФ. Про гарантии Китая я писал выше
Маловероятно.
Война возобновится, примерно, в течении года, как только РФ накопит людей и вооружение

4) РФ уходит из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Крым за РФ. Про гарантии Китая я писал выше
Возможно
Но война возобновится, примерно, в течении 2-х лет, как только РФ накопит людей и вооружение

5) Украина соглашается, что Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области - это РФ
Це пастка
Война продолжится, буквально сразу по отработанному алгоритму. Захват части области (Харьков, Николаев, Днепр), референдум, запись в Конституцию, очередной "мирный" план

PS. Украине в данной ситуации не стоит соглашатся на любые китайские планы, применять дипломатический язык.
Мол, мы за мир, но и территория это наша, вы Тайвань тоже своим считаете. Ну это я утрирую

тут більше розбирається це питання
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України

насправді, протистояння демократія - автократія посилюється. й тут дуже багато фронтів - просто ми найгарячіший. з іншого боку, у нас надто символічне протистояння - наш програш дійсно сильно понизить вагу США у світі.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 29.09.19
Подякував: 397 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:23

  vitaliian написав:Пуйло хочет Запорожскую и Херсонскую области в админграницах, мы хотим откат к границам 91. И что Си должен по вашему предлагать? Что бы он не предложил, это будет одной из сторон неприемлимо. Единственное, что могло бы устроить обе стороны - перемирие на какой то период.


тимчасовий "мир" нам аж ніяк не вигідний, слава Богу в ОП це розуміють. те, що пуйло поспіхом переписав свою конституцію, не подумавши на 2 кроки вперед - це його проблеми, а не китайців. з таким же успіхом міг і київ приєднати, і варшаву.

Поскольку Си самопозиционируется как противовес Байдену, план будет с креном в сторону рф. Закон жанра. Баба Яга должна быть против, чтобы уважали и боялись. К гадалке не ходи.


я не думаю що китайці настільки тупі, як ви пишете. вже якби всім вже давно зрозуміло, що миру навіть на умовах поточної лінії розмежування не буде (ходоків з цим питанням вже хватало). а тим більше ще віддати їм херсон і Запоріжжя (та і як, якщо вони самі мости повзривали?)

для того щоб підняти свою вагу (інакше взагалі навіщо китайцям сюди влазити), їм потрібен план, який хоч теоретично міг би бути реалізований. наприклад, відхід кацапів із херсонської-запорізької, а крим і донбас поза дужки в якомусь варіанті (типу одна країна дві системи, спільне керування, часткова демілітаризація чи щось таке). недарма першим пунктом в китайців стоїть "територіальна цілісність".
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5488
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2591 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:29

  vitaliian написав:otg вы типа мне думать/говорить ненавязчиво запрещаете? :D :D :D
Я Вам ничего не запрещаю, Вы просто преподносите свое мнение как истинна в последней инстанции. Кроме того оно даже не Ваше, а мнение каких то блогеров"экспертов". Я Вам просто на землю опускаю. И здесь я прав на 100%
Мой рецепт известен, кому не нравится - не читайте.
Зачем не читать? При чем здесь это? Иногда послушайте других.
У вас же есть любимые сми или блогеры?
Представьте нет. Я не формат. Слушаю или читаю все. От российской до американской прессы. Редко слушаю блогеров.
Зачем нарушать идиллию, читая кого то ещё. Я здесь не зарабатываю плюсов, не ищу свою аудиторию, почти ко всем злостным активистам данной ветки я в оппозиции, мне все равно будете вы меня читать или нет.
Да боже мой. Вы так все серьезно воспринимаете :)
otg
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:33

  vitaliian написав:.. почти ко всем злостным активистам данной ветки я в оппозиции...

А злісні активісти - це хто? У чому їх злісність проявляється? :D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На счет Китайцев: Все что вы здесь пишите это гадание на кофейной гуще. Так же и у блогеров и прессы. Ни у кого нет никакого инсайда с Китая. Видимо китайцы еще сами не определились, поэтому и хотят переговорить со всеми, тогда будут составлять какое то свое представление о мире.
otg
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:36

  otg написав:Вы просто преподносите свое мнение как истинна в последней инстанции. Кроме того оно даже не Ваше, а мнение каких то блогеров"экспертов".
я запутался, так чье же мнение я преподношу как "истину в последней инстанции"? вы определитесь. Неизвестных мне политиков и аналитиков, ну и нафиг это мне надо? Я ни за кого не агитирую. У вас противоречие обиженного подростка. То свое мнение, и вдруг не своё, то преподношу, то не преподношу. то как истину, то как непонятно что.
  otg написав:Вы так все серьезно воспринимаете
надо понимать что все написанное вами выше это нересьезная болтология? ок принимаю, и даже без претензий.
  otg написав:Иногда послушайте других.
не просто слушаю, а требую реакцию НО... не на мою личность, не на мой источник, а на сам контент. С этим у многих трудности. Только сегодня появились попытки анализа, что же (в теории) может предложить Си. До вчера все морозились на эту тему и критиковали меня.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 21:41, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17227
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:37

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Співвідношення поставок мы, конечно, не знаем. Но есть співвідношення применения. И мы постоянно слышим, соотношение артвыстрелов далеко не в нашу пользу.

Треба дивитись на співвідношення ураження цілей.

Вы обладаете такими данными?
Или просто, чтобы что-то сказать?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24126
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 378237833784378537863787>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114122
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483739
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (285)
16.03.2023 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.