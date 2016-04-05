Додано: Чет 16 бер, 2023 21:41

Shaman написав: наш програш дійсно сильно понизить вагу США у світі. наш програш дійсно сильно понизить вагу США у світі.

Схоже, що в Сеаті США тільки Десантіс цього не розуміє (чи підкуплений рф).«… я думаю, що більшість республіканців у Сенаті вважають, що Сполучені Штати мають життєво важливі інтереси національної безпеки у тому, щоб зупинити російську агресію, і я безперечно дотримуюсь такої точки зору», - сказав Тьюн на прес-конференції, де він заміняв лідера республіканців у Сенаті. Тьюн - один із республіканців у Сенаті, які дистанціювалися від заяви Десантіса про оцінку війни в Україні як «територіальної суперечки».Сенатор-республіканець Марко Рубіо сказав, що США втратять довіру як до міжнародної сили, якщо відмовляться від підтримки боротьби України проти росії. «Я думаю, що Україна не є найважливішим інтересом у галузі національної безпеки, який у нас є, але це важливо, тому що головний аргумент Китаю, який вони використовують для руйнування наших альянсів, полягає в тому, що ми ненадійні», - сказав він. «Ми не просто вклали гроші в Україну, ми вклали у неї наш престиж та те, що нам можна довіряти. Якщо ми відійдемо від цього зараз, це вплине на те, як світ дивиться на нас. Це вплине на наші альянси, - додав він. - Якщо ми не хочемо протистояти росії, ми не будемо протистояти Китаю, який має набагато більшу економіку та більш досконалу армію».Сенатор-республіканець Роджер Вікер, високопоставлений член сенатського комітету із збройних сил, заявив, що він «повністю» не згоден із заявою Десантіса щодо України. «Я абсолютно не згоден з цим, і уточнення, що це суперечка про кордон між двома східноєвропейськими країнами, робить це ще більш некоректним і тривожним».