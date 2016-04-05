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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 37833784378537863787>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:38

  freeze написав:И второй момент, вы там наверху, злости не хватает, война кровавая идёт, а вы там живёте как во времена опрятно выбритого красноармейца Пупкина. Комроты должен вести какие-то бумажные книги учёта, у него уебали орки технику, он задолбается ее списать, а потом доплатит из собственного кармана.
Рука-лицо, в стране где есть хай тек современная Дия, иметь учёт с 30-х годов прошлого века, где ни один боевой командир комроты не уйдет с должности не выворотив свои честно заработанные с риском для жизни карманы за несколько месяцев.

Сорян, трохи виправлю - в часи отого Пупкіна проблеми списання техніки та апаратури вирішувалися в штабах армій, корпусів максимум каністрою спирту.
В найгіршому випадку - ящиком коньяку.
Проблеми ж обліку ще дешевше - пляшкою. Не бажаєш занадто париться з бамажками -- зроби саме основне і виставляй пляшку перевіряючому.

Це потім ринкові відносини дійшли і до війська.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:41

  Shaman написав: наш програш дійсно сильно понизить вагу США у світі.

Схоже, що в Сеаті США тільки Десантіс цього не розуміє (чи підкуплений рф).
«… я думаю, що більшість республіканців у Сенаті вважають, що Сполучені Штати мають життєво важливі інтереси національної безпеки у тому, щоб зупинити російську агресію, і я безперечно дотримуюсь такої точки зору», - сказав Тьюн на прес-конференції, де він заміняв лідера республіканців у Сенаті. Тьюн - один із республіканців у Сенаті, які дистанціювалися від заяви Десантіса про оцінку війни в Україні як «територіальної суперечки».
Сенатор-республіканець Марко Рубіо сказав, що США втратять довіру як до міжнародної сили, якщо відмовляться від підтримки боротьби України проти росії. «Я думаю, що Україна не є найважливішим інтересом у галузі національної безпеки, який у нас є, але це важливо, тому що головний аргумент Китаю, який вони використовують для руйнування наших альянсів, полягає в тому, що ми ненадійні», - сказав він. «Ми не просто вклали гроші в Україну, ми вклали у неї наш престиж та те, що нам можна довіряти. Якщо ми відійдемо від цього зараз, це вплине на те, як світ дивиться на нас. Це вплине на наші альянси, - додав він. - Якщо ми не хочемо протистояти росії, ми не будемо протистояти Китаю, який має набагато більшу економіку та більш досконалу армію».
Сенатор-республіканець Роджер Вікер, високопоставлений член сенатського комітету із збройних сил, заявив, що він «повністю» не згоден із заявою Десантіса щодо України. «Я абсолютно не згоден з цим, і уточнення, що це суперечка про кордон між двома східноєвропейськими країнами, робить це ще більш некоректним і тривожним».
https://www.unn.com.ua/uk/news/2019472- ... o-ukrayini
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:43

  otg написав:Вот авторитетность этих "аналитиков" под сомнением, а тем более по вопросу о котором мы говорим
а авторитетность форумчан на этой ветке - нерушимая скала. Колитесь, кого лично вы считаете авторитетом? Как бэээ какой поп, такой и приход. Если бы я выступал с докладом в МИДе, эти источники вероятно бы не цитировал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 21:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:45

  vitaliian написав:а авторитетность форумчан на этой ветке - нерушимамя скала. Как бэээ какой поп, такой и приход. Если бы я выступал с докладом в МИДе, эти источники вероятно бы не цитировал.
Если Вы имеете ввиду меня, то я, по крайней мере, не гадаю на кофейной гуще.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:46

  otg написав:
  vitaliian написав:а авторитетность форумчан на этой ветке - нерушимамя скала. Как бэээ какой поп, такой и приход. Если бы я выступал с докладом в МИДе, эти источники вероятно бы не цитировал.
Если Вы имеете ввиду меня, то я, по крайней мере, не гадаю на кофейной гуще.

Это серьезный повод для гордости. не забудьте внукам рассказать. Я имел в виду не только вас, а в целом уровень ветки.
  otg написав:Так в чем же трудности? Я же Вам сказал что ваш источник чушь пишет, ибо ничего сам не знает. Вот Вам реакция.
без аргументов? так можно заявить о чем угодно, например о квантовой физике.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 21:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:47

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Розповідь Богдана Яременко это, конечно, сильный аргумент.
сильнее чем ваш или слабее? такое ощущение, что вы себя тут почти Богом считаете. Есть основания, или просто удобнее на всех смотреть свысока? Форум это обмен разными мнениями, а не только теми, которые нравятся Ладу. Напишите что не согласны и почему, нет вам подавай источники чтобы на ваш вкус и цвет.

Я, по-моему, ясно написал - у меня по поводу Китая мнения нет, позиция пока мутноватая с уклоном в сторону РФ.
Просто не люблю гадания на кофейной гуще, а "розповідь Богдана Яременко" как раз из этой серии.
Слишком много развелось "экспертов"-болтунов.
"Свысока" смотрю на необоснованные и неаргументированные мнения и на "хотелки".
в ефірі Еспресо заявив дипломат Руслан Осипенко.
.......
"Він після розмови із Зеленським нічого передавати Путіну не буде. Сі буде збирати позиції сторін, щоб обговорювати і приймати рішення в рамках свого політбюро. Вся логіка процесу підказує, що він після цього візиту має ще поспілкуватися з європейцями, для того, щоб була повна картинка для прийняття стратегічного та політичного рішення щодо допомоги РФ", - підсумував дипломат

Вот с этим могу согласиться - вопрос ещё не решён и до принятия решения ещё будет многое. Весьма уравновешенное высказывание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:49

  vitaliian написав:Это серьезный повод для гордости. не забудьте внукам рассказать.
Вы предлагаете рассказывать внукам про то как с Вами на форуме рубился? Вы еще не вышли с юношеского возраста. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:50

  fler написав:
  Shaman написав: наш програш дійсно сильно понизить вагу США у світі.

Схоже, що в Сеаті США тільки Десантіс цього не розуміє (чи підкуплений рф).

Розуміє точно. Дурні до такого рівня не просуваються.
Підкуплений наврядчи, бо це занадто великий компромат для ймовірного президента Штатів.

А от який в нього і сил, які його просувають, інтерес мати отаку позицію -- цікаво було б десь прочитати, взнати.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:50

  otg написав:На счет Китайцев: Все что вы здесь пишите это гадание на кофейной гуще. .. Видимо китайцы еще сами не определились, поэтому и хотят переговорить со всеми, тогда будут составлять какое то свое представление о мире.

А що хтось претендує на істину в першій інстанції? Це ж форум, обмін думками. Чи Ваша думка щодо китайців якась особлива?(не ворожба на кавовій гущі)))
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:54

  fler написав:
  vitaliian написав:.. почти ко всем злостным активистам данной ветки я в оппозиции...

А злісні активісти - це хто? У чому їх злісність проявляється? :D

Обычно в критике источников. но иногда опускаются и до критики форумчан.
vitaliian
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