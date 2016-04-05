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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 бер, 2023 21:54
fler написав:
А що хтось претендує на істину в першій інстанції? Це ж форум, обмін думками. Чи Ваша думка щодо китайців якась особлива?(не ворожба на кавовій гущі)))
Так я об этом и говорю. Нет у меня никакой думки про китайцев. Я не знаю что они могут предложить и предложат ли вообще. А так да, можно высказывать самые фантастические версии
Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать.
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otg
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Додано: Чет 16 бер, 2023 21:57
otg написав:
Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать
а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно? Выше вам написали, форум для обмена мнений, официоз и протоколы ищите на других сайтах.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00
tvagel написав:
.....Повод для Войны
– ущемление русско/немецкоговорящих, денацификация/демилитаризация, Глейвицкий инцидент/Майнильский инцидент… Это все Мелочи.
Согласен, это всё поводы.
Причины Войны – кто-то считает себя вЯликим/большим/сильным по сравнению с маленьким/слабым соседом…
Молодец против овец, а против молодца и сам овца - привет от Эрдогана
Бритва Оккама. Как в детстве. Пятиклассник Вова пойдет трусить первоклашек, а к десятиклассникам не сунется.
Но и это всё не причины
.
"Пятиклассник Вова пойдет трусить первоклашек" - да, он сильнее, но это не причина
, а возможность
. Если бы это было причиной, то все пятиклассники " трусили" бы первоклашек, а десятиклассники вообще всех.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:01
vitaliian написав:
без аргументов?
Ну какие аргументы могут быть на чьи то фантазии? Или Вы уверены что он обладатель эксклюзивного инсайда? Ну давайте тогда Ваши аргументы относительно этого.
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otg
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:02
otg написав:
Ну давайте тогда Ваши аргументы относительно этого
я уже давал вчера, на сегодня у меня ничего нового нет.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:03
vitaliian написав:
а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно?
Да люди, люди. Я их в последнее время с упованием слушаю
Форум развлекуха, а они это что то.
vitaliian написав:
я уже давал вчера, на сегодня у меня ничего нового нет.
Вы текст этих фантазий давали, а не аргументы что он обладатель инсайда.
Востаннє редагувалось otg
в Чет 16 бер, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:04
otg написав: fler написав:
А що хтось претендує на істину в першій інстанції? Це ж форум, обмін думками. Чи Ваша думка щодо китайців якась особлива?(не ворожба на кавовій гущі)))
Так я об этом и говорю. Нет у меня никакой думки про китайцев. Я не знаю что они могут предложить и предложат ли вообще.
Як це у Вас немає ніякої думки, а чию тоді Ви висловили?
otg написав:
Видимо китайцы еще сами не определились, поэтому и хотят переговорить со всеми, тогда будут составлять какое то свое представление о мире.
І ця думка - ні разу не ворожба на кавовій гущі, правда? Мабуть, інфа з перших вуст)) Сі особисто сказав, що не визначився і далі по тексту...))
Можете мені не відповідати, все зрозуміло, я не злісний активіст
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:07
fler
ничёсебе. а я думал у женщин с логикой плохо...
otg написав:
Да люди, люди. Я их в последнее время с упованием слушаю Форум развлекуха, а они это что то.
старайтесь поменьше претензий предьявлять тем, кто вам ничего не должен. Выглядит не очень. Нравится - читайте, не нравится - не читайте.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 16 бер, 2023 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:08
fler написав:
І ця думка - ні разу не ворожба на кавовій гущі, правда? Мабуть, інфа з перших вуст)) Сі особисто сказав, що не визначився і далі по тексту...))
Можете мені не відповідати, все зрозуміло, я не злісний активіст
Да не думка це. Я сказав що може бути так, а може бути по іншому. Ніхто нічого не знає. Хочеться вам фантазувати, фантазуйте. Думаю моя відповідь без всяких фантазій на цю тему. Я не розумію чого ви так всі всполошились
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:12
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