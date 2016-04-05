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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3784378537863787>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:54

  fler написав:А що хтось претендує на істину в першій інстанції? Це ж форум, обмін думками. Чи Ваша думка щодо китайців якась особлива?(не ворожба на кавовій гущі)))
Так я об этом и говорю. Нет у меня никакой думки про китайцев. Я не знаю что они могут предложить и предложат ли вообще. А так да, можно высказывать самые фантастические версии :) Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:57

  otg написав:Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать
а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно? Выше вам написали, форум для обмена мнений, официоз и протоколы ищите на других сайтах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00

  tvagel написав:.....
Повод для Войны – ущемление русско/немецкоговорящих, денацификация/демилитаризация, Глейвицкий инцидент/Майнильский инцидент… Это все Мелочи.

Согласен, это всё поводы.
Причины Войны – кто-то считает себя вЯликим/большим/сильным по сравнению с маленьким/слабым соседом…
Молодец против овец, а против молодца и сам овца - привет от Эрдогана
Бритва Оккама. Как в детстве. Пятиклассник Вова пойдет трусить первоклашек, а к десятиклассникам не сунется.

Но и это всё не причины.
"Пятиклассник Вова пойдет трусить первоклашек" - да, он сильнее, но это не причина, а возможность. Если бы это было причиной, то все пятиклассники " трусили" бы первоклашек, а десятиклассники вообще всех.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:01

  vitaliian написав:без аргументов?
Ну какие аргументы могут быть на чьи то фантазии? Или Вы уверены что он обладатель эксклюзивного инсайда? Ну давайте тогда Ваши аргументы относительно этого. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:02

  otg написав:Ну давайте тогда Ваши аргументы относительно этого
я уже давал вчера, на сегодня у меня ничего нового нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:03

  vitaliian написав:а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно?
Да люди, люди. Я их в последнее время с упованием слушаю :) Форум развлекуха, а они это что то.
  vitaliian написав:я уже давал вчера, на сегодня у меня ничего нового нет.
Вы текст этих фантазий давали, а не аргументы что он обладатель инсайда.
Востаннє редагувалось otg в Чет 16 бер, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:04

  otg написав:
  fler написав:А що хтось претендує на істину в першій інстанції? Це ж форум, обмін думками. Чи Ваша думка щодо китайців якась особлива?(не ворожба на кавовій гущі)))
Так я об этом и говорю. Нет у меня никакой думки про китайцев. Я не знаю что они могут предложить и предложат ли вообще.

Як це у Вас немає ніякої думки, а чию тоді Ви висловили?
  otg написав:Видимо китайцы еще сами не определились, поэтому и хотят переговорить со всеми, тогда будут составлять какое то свое представление о мире.

І ця думка - ні разу не ворожба на кавовій гущі, правда? Мабуть, інфа з перших вуст)) Сі особисто сказав, що не визначився і далі по тексту...))
Можете мені не відповідати, все зрозуміло, я не злісний активіст :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:07

fler ничёсебе. а я думал у женщин с логикой плохо...
  otg написав:Да люди, люди. Я их в последнее время с упованием слушаю Форум развлекуха, а они это что то.
старайтесь поменьше претензий предьявлять тем, кто вам ничего не должен. Выглядит не очень. Нравится - читайте, не нравится - не читайте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:08

  fler написав:І ця думка - ні разу не ворожба на кавовій гущі, правда? Мабуть, інфа з перших вуст)) Сі особисто сказав, що не визначився і далі по тексту...))
Можете мені не відповідати, все зрозуміло, я не злісний активіст :wink:
Да не думка це. Я сказав що може бути так, а може бути по іншому. Ніхто нічого не знає. Хочеться вам фантазувати, фантазуйте. Думаю моя відповідь без всяких фантазій на цю тему. Я не розумію чого ви так всі всполошились :)
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Перша партія снарядів для танків вже в Україні!
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