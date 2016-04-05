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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3784378537863787
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:14

  vitaliian написав:старайтесь поменьше претензий предьявлять тем, кто вам ничего не должен. Выглядит не очень. Нравится - читайте, не нравится - не читайте.
Вы жжете не по децки :) Это по отношению к мольфарам я претензии предъявляю? Да я их в глаза не видел и даже не переписывался. Вот каждое утро с новостями гугл присылает.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:23

  otg написав:
  vitaliian написав:старайтесь поменьше претензий предьявлять тем, кто вам ничего не должен. Выглядит не очень. Нравится - читайте, не нравится - не читайте.
Вы жжете не по децки :) Это по отношению к мольфарам я претензии предъявляю? Да я их в глаза не видел и даже не переписывался. Вот каждое утро с новостями гугл присылает.
я хоть и не Мольфар, но тоже вам ничего не должен :oops:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:26

  vitaliian написав:я хоть и не Мольфар, но тоже вам ничего не должен :oops:
У Вас какой то комплекс неполноценности. Здесь девушка говорит что я высказал якобы какое то мнение. Так вот я и высказал, что ваш визави ничего не знает, а просто фантазирует. При чем здесь какой то долг? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:28

  otg написав:У Вас какой то комплекс неполноценности.
я с вами не рублюсь))) а вы со мной - да. И у меня после этого комплекс? Ну блд смешно. Просыпаюсь утром и думаю как бы сегодня с otg зарубиться.
  otg написав:Вы предлагаете рассказывать внукам про то как с Вами на форуме рубился?
ну зачем то ж рубитесь, наверное чтобы кому то рассказывать про свои геройства. Например любимой женщине. Она вас выслушает и похвалит, какой вы у нее молодец, лучше всех. Или без цели? Тогда еще хуже - аддиктивное поведение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США не поддерживают выдвинутый Китаем "мирный план" по Украине, который в том числе предусматривает прекращение огня

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Кирби.

По его словам Кирби, само по себе предложение о прекращении огня "звучит совершенно разумно", но сейчас оно по сути "ратифицировало бы оккупацию россией" украинских территорий.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:33

  vitaliian написав:
  otg написав:У Вас какой то комплекс неполноценности.
я с вами не рублюсь))) а вы со мной - да. И у меня после этого комплекс? Ну блд смешно. Просыпаюсь утром и думаю как бы сегодня с otg зарубиться.
  otg написав:Вы предлагаете рассказывать внукам про то как с Вами на форуме рубился?
ну зачем то ж рубитесь, наверное чтобы кому то рассказывать про свои геройства. Например любимой женщине. Она вас выслушает и похвалит, какой вы у нее молодец, лучше всех.
Вы точно юноша. Я уже рассказывал, я самоутвердился уже много, много лет назад. Вот мне интересно Вы что действительно о форуме рассказываете женщинам? Любимым\нелюбимым, какая разница? :) Вы интересный человек.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Упавший в Черное море американский беспилотник нашли у берегов Севастополя
Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, нашли у берегов Севастополя на глубине около 900 м. В районе его падения дежурят силы ВМФ России.Специалисты российского военного ведомства обнаружили БПЛА 14 марта, в день происшествия. Как сообщил изданию собственный источник, близкий к Минобороны РФ, подводный робот, спустившийся на дно моря, нашел беспилотник в 60 км от Севастополя. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток».
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В ФСБ рассказали об обстоятельствах пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону
Причиной пожара на территории погрануправления ФСБ России по Ростовской области в Ростове-на-Дону 16 марта стало возгорание горюче-смазочных материалов. Как заявили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, воспламенение повлекло взрыв и частичное разрушение строения.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:49

  otg написав:, я самоутвердился уже много, много лет назад.
  otg написав:Если Вы имеете ввиду меня, то я, по крайней мере, не гадаю на кофейной гуще.
поскольку речь не шла кто на чем гадает, вы вынесли это на общак, как своё дополнительное достоинство. Хотя ситуация этого не требовала, ваши достоинства в тот момент не обсуждались. Рафинированное самоутверждение.
vitaliian
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