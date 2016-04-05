Вы жжете не по децки Это по отношению к мольфарам я претензии предъявляю? Да я их в глаза не видел и даже не переписывался. Вот каждое утро с новостями гугл присылает.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:14
Вы жжете не по децки Это по отношению к мольфарам я претензии предъявляю? Да я их в глаза не видел и даже не переписывался. Вот каждое утро с новостями гугл присылает.
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:23
я хоть и не Мольфар, но тоже вам ничего не должен
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:26
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:28
я с вами не рублюсь))) а вы со мной - да. И у меня после этого комплекс? Ну блд смешно. Просыпаюсь утром и думаю как бы сегодня с otg зарубиться.
ну зачем то ж рубитесь, наверное чтобы кому то рассказывать про свои геройства. Например любимой женщине. Она вас выслушает и похвалит, какой вы у нее молодец, лучше всех. Или без цели? Тогда еще хуже - аддиктивное поведение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
США не поддерживают выдвинутый Китаем "мирный план" по Украине, который в том числе предусматривает прекращение огня
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Кирби.
По его словам Кирби, само по себе предложение о прекращении огня "звучит совершенно разумно", но сейчас оно по сути "ратифицировало бы оккупацию россией" украинских территорий.
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:33
Вы точно юноша. Я уже рассказывал, я самоутвердился уже много, много лет назад. Вот мне интересно Вы что действительно о форуме рассказываете женщинам? Любимым\нелюбимым, какая разница? Вы интересный человек.
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Упавший в Черное море американский беспилотник нашли у берегов Севастополя
Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, нашли у берегов Севастополя на глубине около 900 м. В районе его падения дежурят силы ВМФ России.Специалисты российского военного ведомства обнаружили БПЛА 14 марта, в день происшествия. Как сообщил изданию собственный источник, близкий к Минобороны РФ, подводный робот, спустившийся на дно моря, нашел беспилотник в 60 км от Севастополя. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток».
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В ФСБ рассказали об обстоятельствах пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону
Причиной пожара на территории погрануправления ФСБ России по Ростовской области в Ростове-на-Дону 16 марта стало возгорание горюче-смазочных материалов. Как заявили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, воспламенение повлекло взрыв и частичное разрушение строения.
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:49
поскольку речь не шла кто на чем гадает, вы вынесли это на общак, как своё дополнительное достоинство. Хотя ситуация этого не требовала, ваши достоинства в тот момент не обсуждались. Рафинированное самоутверждение.
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