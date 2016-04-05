Додано: Чет 16 бер, 2023 22:28

otg написав: У Вас какой то комплекс неполноценности. У Вас какой то комплекс неполноценности.

otg написав: Вы предлагаете рассказывать внукам про то как с Вами на форуме рубился? Вы предлагаете рассказывать внукам про то как с Вами на форуме рубился?

я с вами не рублюсь))) а вы со мной - да. И у меня после этого комплекс? Ну блд смешно. Просыпаюсь утром и думаю как бы сегодня с otg зарубиться.ну зачем то ж рубитесь, наверное чтобы кому то рассказывать про свои геройства. Например любимой женщине. Она вас выслушает и похвалит, какой вы у нее молодец, лучше всех. Или без цели? Тогда еще хуже - аддиктивное поведение.