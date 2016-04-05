otg написав:У Вас какой то комплекс неполноценности.
я с вами не рублюсь))) а вы со мной - да. И у меня после этого комплекс? Ну блд смешно. Просыпаюсь утром и думаю как бы сегодня с otg зарубиться.
otg написав:Вы предлагаете рассказывать внукам про то как с Вами на форуме рубился?
ну зачем то ж рубитесь, наверное чтобы кому то рассказывать про свои геройства. Например любимой женщине. Она вас выслушает и похвалит, какой вы у нее молодец, лучше всех. Или без цели? Тогда еще хуже - аддиктивное поведение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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otg написав:, я самоутвердился уже много, много лет назад.
otg написав:Если Вы имеете ввиду меня, то я, по крайней мере, не гадаю на кофейной гуще.
поскольку речь не шла кто на чем гадает, вы вынесли это на общак, как своё дополнительное достоинство. Хотя ситуация этого не требовала, ваши достоинства в тот момент не обсуждались. Рафинированное самоутверждение.
vitaliian написав:поскольку речь не шла кто на чем гадает, вы вынесли это на общак, как своё дополнительное достоинство. Хотя ситуация этого не требовала, ваши достоинства в тот момент не обсуждались. Рафинированное самоутверждение.
Рівно рік тому, в ніч на 16 березня 2022 року, 11-річний хлопчик, сам, пішки, прийшов на позиції наших військових.
І знаєте чому? Щоб записатися в добровольці!
Він прийшов воювати! Захищати рідних, землю, місто! Ось він герой! (Ви усвідомлюєте це) Хлопчик - 11 РОКІВ!
Згадуємо як було: "П’ятикласник Максим вночі прийшов до нас, щоб записатися в добровольці! Учень 5-го класу. 7 школи... Прийшов у комендантську годину. Сам. Пішки. До військових... Прийшов, щоб допомогти армії... Він прийшов воювати! Захищати рідних, землю, місто! Ось він герой! Юного воїна напоїли, нагодували, вручили подарунки... Показали наш побут, дали помацати автомат. Сфотографували із бійцями. Щоб він був спокійним – записали в добровольці:) обмінялися контактами. Попросили його намалювати нам малюнок... Максим був спочатку трохи засмучений, що ми відразу не взяли його до себе на службу... Згодом звичайно ж заспокоївся. Вже потім ми передали його схвильованій мамі, яку було швидко знайдено. Мама – до Вас прохання – не лайте Героя! За самовільне залишення будинку. З Вас малюнок та гарний настрій! Чекаємо. Потім, коли все це закінчиться, ми обов'язково прийдемо до нашого маленького захисника з великим серцем. Дякую Максиме!» Слава Україні🇺🇦", - історією про відважного хлопчика тоді поділився доброволець Олексій Ковтун.
Вже більше року, як російські окупанти намагаються зламати дух українців, знищити, підкорити. Але кожного дня все більше окупантів стає добривом для нашої землі. І нас їм не зламати, бо ми - українці! Ми захищаємо своє! І не для себе, а для дітей, для майбутніх поколінь вільних українців!