Давайте так.
Есть научный подход - опора на факты, логику и экспериментальный данные.
Есть антинаучный - вера, авторитет говорящего, видЕния, предчувствия, сны, "голос Бога".
Все средние века господствовал второй подход. Сегодня верным признаётся первый - научный. Возможно, это ошибка и верен антинаучный подход.
Вы придерживаетесь такого мнения? Так прямо и скажите. Потому что экстрасенсы и мольфары как раз представляют такой подход. Это не значит, что они не люди, но если они высказываются не просто как люди, а и именно как экстрасенсы и мольфары, то человек, придерживающийся современного научного подхода, слушать их не может и не должен.
И дело не в официозах и протоколах. Мнения могут быть любые, но всё-таки хоть как-то обоснованные, а не просто домыслы и фантазии.