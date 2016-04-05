Додано: П'ят 17 бер, 2023 00:23

vitaliian написав: otg написав: Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно? Выше вам написали, форум для обмена мнений, официоз и протоколы ищите на других сайтах. а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно? Выше вам написали, форум для обмена мнений, официоз и протоколы ищите на других сайтах.

научного

Давайте так.Есть научный подход - опора на факты, логику и экспериментальный данные.Есть антинаучный - вера, авторитет говорящего, видЕния, предчувствия, сны, "голос Бога".Все средние века господствовал второй подход. Сегодня верным признаётся первый - научный. Возможно, это ошибка и верен антинаучный подход.Вы придерживаетесь такого мнения? Так прямо и скажите. Потому что экстрасенсы и мольфары как раз представляют такой подход. Это не значит, что они не люди, но если они высказываются не просто как люди, а и именно как экстрасенсы и мольфары, то человек, придерживающийся современногоподхода, слушать их не может и не должен.И дело не в официозах и протоколах. Мнения могут быть любые, но всё-таки хоть как-то обоснованные, а не просто домыслы и фантазии.