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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3785378637873788
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 00:23

  vitaliian написав:
  otg написав:Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать
а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно? Выше вам написали, форум для обмена мнений, официоз и протоколы ищите на других сайтах.

Давайте так.
Есть научный подход - опора на факты, логику и экспериментальный данные.
Есть антинаучный - вера, авторитет говорящего, видЕния, предчувствия, сны, "голос Бога".
Все средние века господствовал второй подход. Сегодня верным признаётся первый - научный. Возможно, это ошибка и верен антинаучный подход.
Вы придерживаетесь такого мнения? Так прямо и скажите. Потому что экстрасенсы и мольфары как раз представляют такой подход. Это не значит, что они не люди, но если они высказываются не просто как люди, а и именно как экстрасенсы и мольфары, то человек, придерживающийся современного научного подхода, слушать их не может и не должен.
И дело не в официозах и протоколах. Мнения могут быть любые, но всё-таки хоть как-то обоснованные, а не просто домыслы и фантазии.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 01:09

Одновременно с дипломами об окончании обучения студентам Пензенского государственного университета будут выдавать повестки о необходимости прибыть в военкомат. Об этом 16 марта на брифинге рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, передает издание «Столица.58»
......
Теперь выпускники получат вместе с дипломами сразу повестки в военкомат. Как объяснил Сурков, это нужно, чтобы молодые люди сразу вставали на учет по своей военной специальности.

С другими вузами в регионе пока такой договоренности нет.

https://www.fontanka.ru/2023/03/16/72139268/
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 01:13

Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал виновным в дискредитации ВС РФ самарского депутата Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России с лапшой на ушах. Фото и видео Абдалкин опубликовал у себя в соцсетях.

Самарские депутаты перформанс Абдалкина не одобрили и пожаловались в полицию

Как рассказал 63.RU адвокат депутата Алексей Лапузин, суд назначил его подзащитному штраф 150 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение суда, так как считает его незаконным, необоснованным и «не соответствующим требованиям главы 2 Конституции РФ о правах и свободах человека».

https://www.fontanka.ru/2023/03/16/72138092/
Там и коротенькое видео есть, где он с лапшой на ушах.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 бер, 2023 01:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 01:33

К разговорам о Китае - "Explainer: Can China broker peace between Russia and Ukraine?" - https://www.reuters.com/world/europe/can-china-broker-peace-between-russia-ukraine-2023-03-16/.
Относительно подробно, но если подвести итог статьи - понятно, что ничего не понятно.
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