otg написав:Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать
а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно? Выше вам написали, форум для обмена мнений, официоз и протоколы ищите на других сайтах.
Давайте так. Есть научный подход - опора на факты, логику и экспериментальный данные. Есть антинаучный - вера, авторитет говорящего, видЕния, предчувствия, сны, "голос Бога". Все средние века господствовал второй подход. Сегодня верным признаётся первый - научный. Возможно, это ошибка и верен антинаучный подход. Вы придерживаетесь такого мнения? Так прямо и скажите. Потому что экстрасенсы и мольфары как раз представляют такой подход. Это не значит, что они не люди, но если они высказываются не просто как люди, а и именно как экстрасенсы и мольфары, то человек, придерживающийся современного научного подхода, слушать их не может и не должен. И дело не в официозах и протоколах. Мнения могут быть любые, но всё-таки хоть как-то обоснованные, а не просто домыслы и фантазии.
Одновременно с дипломами об окончании обучения студентам Пензенского государственного университета будут выдавать повестки о необходимости прибыть в военкомат. Об этом 16 марта на брифинге рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, передает издание «Столица.58» ...... Теперь выпускники получат вместе с дипломами сразу повестки в военкомат. Как объяснил Сурков, это нужно, чтобы молодые люди сразу вставали на учет по своей военной специальности.
С другими вузами в регионе пока такой договоренности нет.
Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал виновным в дискредитации ВС РФ самарского депутата Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России с лапшой на ушах. Фото и видео Абдалкин опубликовал у себя в соцсетях.
Самарские депутаты перформанс Абдалкина не одобрили и пожаловались в полицию
Как рассказал 63.RU адвокат депутата Алексей Лапузин, суд назначил его подзащитному штраф 150 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение суда, так как считает его незаконным, необоснованным и «не соответствующим требованиям главы 2 Конституции РФ о правах и свободах человека».
За інформацією The Wall Street Journal, українські військові за місяць використовують понад 90 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. Зазначається, що США вже передали Україні понад 1 млн боєприпасів калібру 155 мм. Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.
Наразі Вашингтон намагається забезпечити Київ достатніми запасами боєприпасів для наступної фази війни проти РФ, оскільки артилерійські снаряди допоможуть Україні деокупувати свої території, зазначила The Wall Street Journal. Джерело: https://censor.net/ua/n3406263