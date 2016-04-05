otg написав:Еще можно форум не читать а мольфаров или экстрасенсов послушать
а экстрасенсы значит не люди, или обмен мнениями с мольфаром для вас постыдно? Выше вам написали, форум для обмена мнений, официоз и протоколы ищите на других сайтах.
Давайте так. Есть научный подход - опора на факты, логику и экспериментальный данные. Есть антинаучный - вера, авторитет говорящего, видЕния, предчувствия, сны, "голос Бога". Все средние века господствовал второй подход. Сегодня верным признаётся первый - научный. Возможно, это ошибка и верен антинаучный подход. Вы придерживаетесь такого мнения? Так прямо и скажите. Потому что экстрасенсы и мольфары как раз представляют такой подход. Это не значит, что они не люди, но если они высказываются не просто как люди, а и именно как экстрасенсы и мольфары, то человек, придерживающийся современного научного подхода, слушать их не может и не должен. И дело не в официозах и протоколах. Мнения могут быть любые, но всё-таки хоть как-то обоснованные, а не просто домыслы и фантазии.
Одновременно с дипломами об окончании обучения студентам Пензенского государственного университета будут выдавать повестки о необходимости прибыть в военкомат. Об этом 16 марта на брифинге рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, передает издание «Столица.58» ...... Теперь выпускники получат вместе с дипломами сразу повестки в военкомат. Как объяснил Сурков, это нужно, чтобы молодые люди сразу вставали на учет по своей военной специальности.
С другими вузами в регионе пока такой договоренности нет.
Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал виновным в дискредитации ВС РФ самарского депутата Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России с лапшой на ушах. Фото и видео Абдалкин опубликовал у себя в соцсетях.
Самарские депутаты перформанс Абдалкина не одобрили и пожаловались в полицию
Как рассказал 63.RU адвокат депутата Алексей Лапузин, суд назначил его подзащитному штраф 150 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение суда, так как считает его незаконным, необоснованным и «не соответствующим требованиям главы 2 Конституции РФ о правах и свободах человека».
За інформацією The Wall Street Journal, українські військові за місяць використовують понад 90 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. Зазначається, що США вже передали Україні понад 1 млн боєприпасів калібру 155 мм. Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.
Наразі Вашингтон намагається забезпечити Київ достатніми запасами боєприпасів для наступної фази війни проти РФ, оскільки артилерійські снаряди допоможуть Україні деокупувати свої території, зазначила The Wall Street Journal. Джерело: https://censor.net/ua/n3406263
freeze написав:Я вам с земли скажу, х с вашими Абрамсами, просто дайте банальные 120--мм минометы и БК к ним, дайте банальные совковые БМП, но много.
З мінометами реальні проблеми:
Жданов пояснив велику проблему з мінометами в ЗСУ: "Ми займалися дурницями" https://tsn.ua/zbroya/zhdanov-poyasniv- ... 50646.html В ЗСУ – велика проблема з мінометами, адже старі вже просто зносилися, нові виготовляти не вдається, а купити їх за кордоном в Україні "не додумалися або не захотіли". Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі. "Я розумію, наскільки це величезна проблема. І я бачу за відгуками і навіть з переліку тієї допомоги, яку надсилають нам наші західні партнери, мінометів дуже-дуже мало. Мін дається 10-20 тисяч. Так, передають іноді міномети: там 6 штук мінометів, країни Балтії передавали. А артилерійських боєприпасів дають там 500-300-200 тисяч. Розумієте, яка різниця? Тобто це каже про те, що з мінометами повний, як кажуть німці, schwach (в перекладі – слабкий – ред.), дуже погано", – описав ситуацію Жданов. Він пояснив, що міномети – величезна підмога для піхоти. "Постійно порушуючи цю тему, я намагаюся звернути увагу, що дайте міномети, особливо самохідні. Для піхоти це величезна підмога у плані боротьби як в обороні, так і в наступі з ворожою піхотою, з розташованою відкритою та прихованою живою силою. Так, з броньованою технікою ви нічого не зробите. Зазвичай БМП – протиуламкова броня, у БТР – протикульова. Для танка міномет – взагалі, як укус комара чи максимум бджоли. Але для піхоти це дуже важливий засіб", – наголосив військовий експерт. Він нагадав, що Україна виготовляла власні міномети "Молот", під час використання яких загинув не один боєць.
freeze написав:Я вам с земли скажу, х с вашими Абрамсами, просто дайте банальные 120--мм минометы и БК к ним, дайте банальные совковые БМП, но много.
З мінометами реальні проблеми:
Жданов пояснив велику проблему з мінометами в ЗСУ: "Ми займалися дурницями" https://tsn.ua/zbroya/zhdanov-poyasniv- ... 50646.html В ЗСУ – велика проблема з мінометами, адже старі вже просто зносилися, нові виготовляти не вдається, а купити їх за кордоном в Україні "не додумалися або не захотіли". Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі. "Я розумію, наскільки це величезна проблема. І я бачу за відгуками і навіть з переліку тієї допомоги, яку надсилають нам наші західні партнери, мінометів дуже-дуже мало. Мін дається 10-20 тисяч. Так, передають іноді міномети: там 6 штук мінометів, країни Балтії передавали. А артилерійських боєприпасів дають там 500-300-200 тисяч. Розумієте, яка різниця? Тобто це каже про те, що з мінометами повний, як кажуть німці, schwach (в перекладі – слабкий – ред.), дуже погано", – описав ситуацію Жданов. Він пояснив, що міномети – величезна підмога для піхоти. "Постійно порушуючи цю тему, я намагаюся звернути увагу, що дайте міномети, особливо самохідні. Для піхоти це величезна підмога у плані боротьби як в обороні, так і в наступі з ворожою піхотою, з розташованою відкритою та прихованою живою силою. Так, з броньованою технікою ви нічого не зробите. Зазвичай БМП – протиуламкова броня, у БТР – протикульова. Для танка міномет – взагалі, як укус комара чи максимум бджоли. Але для піхоти це дуже важливий засіб", – наголосив військовий експерт. Він нагадав, що Україна виготовляла власні міномети "Молот", під час використання яких загинув не один боєць.
Якби ще сказали де їх ці 120 мм міномети узяти щоб Україні дати було б просто чудово. Дають те що є в наявності .
Ukrainian написав:За інформацією The Wall Street Journal, українські військові за місяць використовують понад 90 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. Зазначається, що США вже передали Україні понад 1 млн боєприпасів калібру 155 мм. Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.
Наразі Вашингтон намагається забезпечити Київ достатніми запасами боєприпасів для наступної фази війни проти РФ, оскільки артилерійські снаряди допоможуть Україні деокупувати свої території, зазначила The Wall Street Journal. Джерело: https://censor.net/ua/n3406263
Німеччина наддасть Україні 50тис. снарядів 155мм тг канали шуткують "Німеччина наддасть 4 стріли і 3 списа. Поставка 3 луків запланована на 2026"
21 серпня 2020 року пресслужба Міноборони повідомила, що у Збройних Силах України ухвалене рішення щодо припинення експлуатації мінометів калібру 120 мм М120-15 «Молот». «Міноборони, проаналізувавши негативний досвід закупівлі мінометів вітчизняного виробництва, досконало вивчило стан наявних розробок нових зразків мінометів та здійснює їх закупівлю після проведення повного комплексу випробувань та прийняття на озброєння ЗС України», — йшлося в повідомленні. Також було повідомлено, що це підтверджується закупівлею мінометів калібру 60 мм вітчизняного виробництва МП-60. «На цей час у ЗС України прийняте рішення щодо припинення експлуатації мінометів калібру 120 мм М120-15 „Молот“, з початку лютого 2020 року тривають державні випробування міномету калібру 120 мм, розробленого в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи УПІК-120», — зазначено в повідомленні.
В жовтні 2020 року заступник генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм повідомив, що певна приватна компанія начебто викрала документацію на міномет «Молот», та намагалась поставити його на озброєння української армії. При цьому, «Укроборонпром» збирається представити нову, поліпшену модель 120-мм міномета до кінця 2020 року, проте він матиме іншу назву. Станом на 2020 рік випробування проходили одразу три 120-мм міномета виробництва українських компаній — «Бучарда» приватного підприємства «Старокраматорський машинобудівний завод», МП-120 від приватної компанії «Українська бронетехніка» та доопрацьований і покращений «Молот» від Укроборонпрома. Ціна мінометів українського виробництва — від 500 до 600 тисяч гривень. На той час Міноборони вже придбало 120-мм міномети ЕМ-120 виробництва компанії EMCO (Болгарія), що є аналогом 2Б11 «Сані», бо українські міномети не завершили випробування[
здається тут привід для ДБР -свої міномети забракували, тому при закупівлі імпортних можна домовитись про дисконт (на свій офшорний рахунок), тому краще закуповувати ніж розвивати власне виробництво
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 17 бер, 2023 09:01, всього редагувалось 1 раз.