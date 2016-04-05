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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3786378737883789
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:58

‼ВСУ используют более 90 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц, - The Wall Street Journal

Отмечается, то большинство боеприпасов поставляет США, где их производство выросло с 13 тысяч в месяц до 20 тысяч в месяц за последний год. В планах выйти на показатель 50 000 в месяц.

Тем временем Южная Корея, поставила Украина всего двухмесячный запас боеприпасов - 200 тысяч. После чего в Южной Корее заявили, что не хотят, чтобы их боеприпасы были на поле боя в Европе.

Индия, где также хранится много боеприпасов, сопротивляется их продаже.

Страны Ближнего востока, Юго-Восточной Азии и Африки «либо не имеют достаточного количества артиллерии для продажи за границу, либо не хотят участвовать в конфликте», пишет издание со ссылкой на официальные лица.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:01

  sergey_sryvkin написав:Мабуть ті, хто досі його не забанив
ты третий раз пишешь, что ты меня заьанил, похоже это твой единственный смысл жизни.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:33

:)
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может

Си Дзиньпин

тоді вже Сі Цзіньпін :D

Ймовірно 習近平
Vadim_
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