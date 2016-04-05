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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:58
‼ВСУ используют более 90 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц, - The Wall Street Journal
Отмечается, то большинство боеприпасов поставляет США, где их производство выросло с 13 тысяч в месяц до 20 тысяч в месяц за последний год. В планах выйти на показатель 50 000 в месяц.
Тем временем Южная Корея, поставила Украина всего двухмесячный запас боеприпасов - 200 тысяч. После чего в Южной Корее заявили, что не хотят, чтобы их боеприпасы были на поле боя в Европе.
Индия, где также хранится много боеприпасов, сопротивляется их продаже.
Страны Ближнего востока, Юго-Восточной Азии и Африки «либо не имеют достаточного количества артиллерии для продажи за границу, либо не хотят участвовать в конфликте», пишет издание со ссылкой на официальные лица.
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vitaliian
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:01
sergey_sryvkin написав:
Мабуть ті, хто досі його не забанив
ты третий раз пишешь, что ты меня заьанил, похоже это твой единственный смысл жизни.
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vitaliian
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:33
Shaman написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
Что нам приготовил Китай ...
Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.
Пишут, что на следующей неделе Си Дзе
нпинь
может
Си Дзи
нь
пин
тоді вже Сі Цзіньпін
Ймовірно 習近平
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Vadim_
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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