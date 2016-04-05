‼ВСУ используют более 90 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц, - The Wall Street Journal
Отмечается, то большинство боеприпасов поставляет США, где их производство выросло с 13 тысяч в месяц до 20 тысяч в месяц за последний год. В планах выйти на показатель 50 000 в месяц.
Тем временем Южная Корея, поставила Украина всего двухмесячный запас боеприпасов - 200 тысяч. После чего в Южной Корее заявили, что не хотят, чтобы их боеприпасы были на поле боя в Европе.
Индия, где также хранится много боеприпасов, сопротивляется их продаже.
Страны Ближнего востока, Юго-Восточной Азии и Африки «либо не имеют достаточного количества артиллерии для продажи за границу, либо не хотят участвовать в конфликте», пишет издание со ссылкой на официальные лица.
andrijk777 написав:Що означає "на жаль"? Подивіться ВВП РФ і ВВП країн НАТО. Чи може ви не довіряєте цифрам ВВП?
Тут такий момент. Неприємний момент. Сировина для пороху і вибухівки як правило - побічні продукти нафтопереробки та металургії. Обидві галузі в Росії доволі розвинені, як і ВПК. Тому на жаль, хоч загальні цифри ВВП і сильно відрізняються, в конкретній галузі Росія, не вирізняючись якістю, може дати значну кількість продукту.
Ukrainian написав:Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.
Ці "деякі з союзників США" - це Південна Корея та Ізраїль.
По мінометам. "Повернися живим" вже пару місяців як збирає на проект по забезпеченню бригад ТРО батареями 120 мінометів. Наразі зібрано близько 3/4 коштів. Посністю зібрано на 16 бригад. Деталі тут: https://savelife.in.ua/tro-333/ Заодно можете підтримати ТРО своєї області.
Ukrainian написав:Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.
Ці "деякі з союзників США" - це Південна Корея та Ізраїль.
Сьогодні був сюжет з гранатометником. Він дуже позитивно відгукнувся про МК19. Каже супер і для оборони, і для наступу. Пробиває броню до 6 мм. Зупиняє піхоту, дальність прямого пострілу 2 км, радіус ураження 6 метрів, встановили приціл -- відмінна точність. Але обмежена кількість...
Глянув у Вікі: *С 1981 по 2000 годы в США было выпущено более 25 000 гранатомётов Mk 19 Mod 3.
3 февраля 2022 года были переданы Украине несколько сотен гранатометов Mark 19.
19 декабря 2014 США принято решение предоставить Ираку 1000 шт. гранатомётов Mk.19 по программе военной помощи FMS.
Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні 240 військових вантажівок. Як зазначається, поставка першої партії вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat запланована на наступний тиждень. Вони будуть використовуватися для переправлення військ і техніки.
Департамент матеріальних ресурсів міноборони Бельгії зазначає, що поетапне виведення з експлуатації машин планувалося кілька років, але їх заміна була пришвидшена через війну в Україні. Тож бельгійська армія може передати більшість автомобілів українській армії. Ці вантажівки експлуатуються ще з 1992 року, однак досі у доброму стані. Перед відправкою всі транспортні засоби будуть перевірені та за необхідності відремонтовані.