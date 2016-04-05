Ймовірно 習近平
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:33
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут такий момент. Неприємний момент. Сировина для пороху і вибухівки як правило - побічні продукти нафтопереробки та металургії.
Обидві галузі в Росії доволі розвинені, як і ВПК. Тому на жаль, хоч загальні цифри ВВП і сильно відрізняються, в конкретній галузі Росія, не вирізняючись якістю, може дати значну кількість продукту.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:19
По мінометам.
"Повернися живим" вже пару місяців як збирає на проект по забезпеченню бригад ТРО батареями 120 мінометів.
Наразі зібрано близько 3/4 коштів. Посністю зібрано на 16 бригад. Деталі тут:
Заодно можете підтримати ТРО своєї області.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:37
Сьогодні був сюжет з гранатометником.
Він дуже позитивно відгукнувся про МК19. Каже супер і для оборони, і для наступу. Пробиває броню до 6 мм. Зупиняє піхоту, дальність прямого пострілу 2 км, радіус ураження 6 метрів, встановили приціл -- відмінна точність.
Але обмежена кількість...
Глянув у Вікі:
*С 1981 по 2000 годы в США было выпущено более 25 000 гранатомётов Mk 19 Mod 3.
3 февраля 2022 года были переданы Украине несколько сотен гранатометов Mark 19.
19 декабря 2014 США принято решение предоставить Ираку 1000 шт. гранатомётов Mk.19 по программе военной помощи FMS.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:00
Бельгійці молодці
Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні 240 військових вантажівок.
Як зазначається, поставка першої партії вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat запланована на наступний тиждень. Вони будуть використовуватися для переправлення військ і техніки.
Департамент матеріальних ресурсів міноборони Бельгії зазначає, що поетапне виведення з експлуатації машин планувалося кілька років, але їх заміна була пришвидшена через війну в Україні. Тож бельгійська армія може передати більшість автомобілів українській армії.
Ці вантажівки експлуатуються ще з 1992 року, однак досі у доброму стані. Перед відправкою всі транспортні засоби будуть перевірені та за необхідності відремонтовані.
Бельгійська армія також надішле запчастини та інструкції з експлуатації для вантажівок.
І їм добре, і Україні допомога.
Не зажлобили.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:09
Різний шлях двох комбатів *Куполів*
Після публікації стало відомо, що комбата «Купола» переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.
У відповідь на такий крок «Купол» написав рапорт на звільнення.
«Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів», – додали в Адміністрації президента.
Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони військового Олексія Оцерклевича. Відповідний указ Зеленський підписав у середу, 29 травня.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 бер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:15
однозначно після війни скажуть.я впевнений, що не нептун. кіно підтверджує інфооперацію прикриття. якби ураження було за +200 км від берега, повірив би.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:51
trololo я теж більше схиляюся до думки Чмута.
Захід на той час ще сильно боявся ескалації, тому раді були зістрибнути з цього.
А в нас ще й зацікавлені у внутрішньополітичних балах з Нептуна..
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