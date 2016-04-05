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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3787378837893790>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:33

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Что нам приготовил Китай ...

Всё написанное - мое ИМХО, местами фантазии
Предупреждаю. Длинно.

Пишут, что на следующей неделе Си Дзенпинь может

Си Дзиньпин

тоді вже Сі Цзіньпін :D

Ймовірно 習近平 :)
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Що означає "на жаль"? Подивіться ВВП РФ і ВВП країн НАТО. Чи може ви не довіряєте цифрам ВВП?

Тут такий момент. Неприємний момент. Сировина для пороху і вибухівки як правило - побічні продукти нафтопереробки та металургії.
Обидві галузі в Росії доволі розвинені, як і ВПК. Тому на жаль, хоч загальні цифри ВВП і сильно відрізняються, в конкретній галузі Росія, не вирізняючись якістю, може дати значну кількість продукту.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.

Ці "деякі з союзників США" - це Південна Корея та Ізраїль.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:19

По мінометам.
"Повернися живим" вже пару місяців як збирає на проект по забезпеченню бригад ТРО батареями 120 мінометів.
Наразі зібрано близько 3/4 коштів. Посністю зібрано на 16 бригад. Деталі тут:
https://savelife.in.ua/tro-333/
Заодно можете підтримати ТРО своєї області.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:37

  sashaqbl написав:
  Ukrainian написав:Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.

Ці "деякі з союзників США" - це Південна Корея та Ізраїль.

Сьогодні був сюжет з гранатометником.
Він дуже позитивно відгукнувся про МК19. Каже супер і для оборони, і для наступу. Пробиває броню до 6 мм. Зупиняє піхоту, дальність прямого пострілу 2 км, радіус ураження 6 метрів, встановили приціл -- відмінна точність.
Але обмежена кількість...

Глянув у Вікі:
*С 1981 по 2000 годы в США было выпущено более 25 000 гранатомётов Mk 19 Mod 3.

3 февраля 2022 года были переданы Украине несколько сотен гранатометов Mark 19.

19 декабря 2014 США принято решение предоставить Ираку 1000 шт. гранатомётов Mk.19 по программе военной помощи FMS.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:00

Бельгійці молодці

Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні 240 військових вантажівок.
Як зазначається, поставка першої партії вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat запланована на наступний тиждень. Вони будуть використовуватися для переправлення військ і техніки.

Департамент матеріальних ресурсів міноборони Бельгії зазначає, що поетапне виведення з експлуатації машин планувалося кілька років, але їх заміна була пришвидшена через війну в Україні. Тож бельгійська армія може передати більшість автомобілів українській армії.
Ці вантажівки експлуатуються ще з 1992 року, однак досі у доброму стані. Перед відправкою всі транспортні засоби будуть перевірені та за необхідності відремонтовані.

Бельгійська армія також надішле запчастини та інструкції з експлуатації для вантажівок.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/368 ... zivok.html
І їм добре, і Україні допомога.
Не зажлобили.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:09

Різний шлях двох комбатів *Куполів*

Після публікації стало відомо, що комбата «Купола» переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.

У відповідь на такий крок «Купол» написав рапорт на звільнення.
https://varta1.com.ua/news/u-dshv-ofici ... 62421.html

«Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів», – додали в Адміністрації президента.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони військового Олексія Оцерклевича. Відповідний указ Зеленський підписав у середу, 29 травня.
https://zaxid.net/kerivnikom_upravlinny ... u_n1482469
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 бер, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:15

  Denik написав:Тут хтось писав, що москву відправили за вірним напрямом не Нептуном, а чимось іще. Так вийшов документальний фільм, де все однозначно.


однозначно після війни скажуть.я впевнений, що не нептун. кіно підтверджує інфооперацію прикриття. якби ураження було за +200 км від берега, повірив би.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:51

trololo я теж більше схиляюся до думки Чмута.
Захід на той час ще сильно боявся ескалації, тому раді були зістрибнути з цього.
А в нас ще й зацікавлені у внутрішньополітичних балах з Нептуна..
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не думаю, что Китай готов поставлять россии оружие. Мы хотим поговорить с Си Цзиньпином, - Кулеба

В интервью изданию ВВС министр сообщил, что признаков о готовности рф вести переговоры нет, но выразил уверенность в том, что любые конфликты рано или поздно закончатся переговорами.

"Я не думаю, что для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить россию. Моя цель как министра иностранных дел - убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", - сказал Кулеба.
GALeon
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