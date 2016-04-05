Ой+ написав:Жданов пояснив велику проблему з мінометами в ЗСУ: "Ми займалися дурницями" https://tsn.ua/zbroya/zhdanov-poyasniv- ... 50646.html В ЗСУ – велика проблема з мінометами, адже старі вже просто зносилися, нові виготовляти не вдається, а купити їх за кордоном в Україні "не додумалися або не захотіли". Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі. "Я розумію, наскільки це величезна проблема. І я бачу за відгуками і навіть з переліку тієї допомоги, яку надсилають нам наші західні партнери, мінометів дуже-дуже мало. Мін дається 10-20 тисяч. Так, передають іноді міномети: там 6 штук мінометів, країни Балтії передавали. А артилерійських боєприпасів дають там 500-300-200 тисяч. Розумієте, яка різниця? Тобто це каже про те, що з мінометами повний, як кажуть німці, schwach (в перекладі – слабкий – ред.), дуже погано", – описав ситуацію Жданов. Він пояснив, що міномети – величезна підмога для піхоти. "Постійно порушуючи цю тему, я намагаюся звернути увагу, що дайте міномети, особливо самохідні. Для піхоти це величезна підмога у плані боротьби як в обороні, так і в наступі з ворожою піхотою, з розташованою відкритою та прихованою живою силою. Так, з броньованою технікою ви нічого не зробите. Зазвичай БМП – протиуламкова броня, у БТР – протикульова. Для танка міномет – взагалі, як укус комара чи максимум бджоли. Але для піхоти це дуже важливий засіб", – наголосив військовий експерт. Він нагадав, що Україна виготовляла власні міномети "Молот", під час використання яких загинув не один боєць.
А розповідали що Рустам Заде дурний. Тепер теж саме що він сказав, повторюють всі кому не лінь Тепер буде теж з танками, коли приїдуть. Танк ефективний тоді коли прорвуть лінію фронту. А як ії не буде чим порвати, танки стануть цілями для засобів враження, та нічого не вирішать.
Танк ефективний тоді коли прорвуть лінію фронту. А як ії не буде чим порвати, танки стануть цілями для засобів враження, та нічого не вирішать.
Пару питань: 1. Чим проривати лінію оборони? Ланосом? ( якщо що, то я згоден, що на неприбиту підготовлену оборону танки не можна, їх знищать, але після артпідготовки, що саме має наступати?? На чому?? 2. Навіщо саме танк, а не Ланос (ок, Тойота Тундра) , коли лінія вже прорвана? Він що, найшвидший для швидкого захоплення непідготлвленої до оьорони теритоії після прориву лінії фронту??
З.І. На андроїді можна виділити частину тексту, нажати «цитата» і буде процитовано , зберігаючи авторство. На яблуці виділення не дає нічого, цитується все повідомлення. Це можна якось перемогти?
otg написав:А розповідали що Рустам Заде дурний. Тепер теж саме що він сказав, повторюють всі кому не лінь Тепер буде теж з танками, коли приїдуть. Танк ефективний тоді коли прорвуть лінію фронту. А як ії не буде чим порвати, танки стануть цілями для засобів враження, та нічого не вирішать.
Відносно Рустамзаде були зауваження по конкретним його твердженням і думкам.
Стосовно мінометів, кулеметів незгоди з ним ніхто не виказував.