Ой+ написав:Жданов пояснив велику проблему з мінометами в ЗСУ: "Ми займалися дурницями" https://tsn.ua/zbroya/zhdanov-poyasniv- ... 50646.html В ЗСУ – велика проблема з мінометами, адже старі вже просто зносилися, нові виготовляти не вдається, а купити їх за кордоном в Україні "не додумалися або не захотіли". Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі. "Я розумію, наскільки це величезна проблема. І я бачу за відгуками і навіть з переліку тієї допомоги, яку надсилають нам наші західні партнери, мінометів дуже-дуже мало. Мін дається 10-20 тисяч. Так, передають іноді міномети: там 6 штук мінометів, країни Балтії передавали. А артилерійських боєприпасів дають там 500-300-200 тисяч. Розумієте, яка різниця? Тобто це каже про те, що з мінометами повний, як кажуть німці, schwach (в перекладі – слабкий – ред.), дуже погано", – описав ситуацію Жданов. Він пояснив, що міномети – величезна підмога для піхоти. "Постійно порушуючи цю тему, я намагаюся звернути увагу, що дайте міномети, особливо самохідні. Для піхоти це величезна підмога у плані боротьби як в обороні, так і в наступі з ворожою піхотою, з розташованою відкритою та прихованою живою силою. Так, з броньованою технікою ви нічого не зробите. Зазвичай БМП – протиуламкова броня, у БТР – протикульова. Для танка міномет – взагалі, як укус комара чи максимум бджоли. Але для піхоти це дуже важливий засіб", – наголосив військовий експерт. Він нагадав, що Україна виготовляла власні міномети "Молот", під час використання яких загинув не один боєць.
А розповідали що Рустам Заде дурний. Тепер теж саме що він сказав, повторюють всі кому не лінь Тепер буде теж з танками, коли приїдуть. Танк ефективний тоді коли прорвуть лінію фронту. А як ії не буде чим порвати, танки стануть цілями для засобів враження, та нічого не вирішать.
Танк ефективний тоді коли прорвуть лінію фронту. А як ії не буде чим порвати, танки стануть цілями для засобів враження, та нічого не вирішать.
Пару питань: 1. Чим проривати лінію оборони? Ланосом? ( якщо що, то я згоден, що на неприбиту підготовлену оборону танки не можна, їх знищать, але після артпідготовки, що саме має наступати?? На чому?? 2. Навіщо саме танк, а не Ланос (ок, Тойота Тундра) , коли лінія вже прорвана? Він що, найшвидший для швидкого захоплення непідготлвленої до оьорони теритоії після прориву лінії фронту??
З.І. На андроїді можна виділити частину тексту, нажати «цитата» і буде процитовано , зберігаючи авторство. На яблуці виділення не дає нічого, цитується все повідомлення. Це можна якось перемогти?
otg написав:А розповідали що Рустам Заде дурний. Тепер теж саме що він сказав, повторюють всі кому не лінь Тепер буде теж з танками, коли приїдуть. Танк ефективний тоді коли прорвуть лінію фронту. А як ії не буде чим порвати, танки стануть цілями для засобів враження, та нічого не вирішать.
Відносно Рустамзаде були зауваження по конкретним його твердженням і думкам.
Стосовно мінометів, кулеметів незгоди з ним ніхто не виказував.
«Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів», – додали в Адміністрації президента.
комбат Купол, не смотря на свои боевые заслуги, не понимает главного, что о своих проблемах он должен долкладывать не зарубежным или отечественным СМИ, а своему непосредственному командиру (комбригу), если это не работает, то тогда выше по инстанции (предупредив об этом комбрига) у нас идет война (самая большая за 80лет), и это не проблемы с отоплением или уборкой територии в ЖЭКе Купол своим интервью WP нанес ВСУ имиджевый урон, как это влияет на действия "союзников"? там любой нигативный фактор (коррупция с закупками, пьянство, плохая дисциплина, или не качественная подготовка резервов в тренировочных центрах)-всё это не только работает против Украины, но и демотивирует как союзников, так и собственную армию. А то, что он к тому же написал рапорт на увольнение-говорит о том, что он вообще не понимает как себя надо вести в отношении медиа. Проблема эта не только в Куполе, а в системе. Есть официальные прес-секретари, которые отвечают за СМИ...но марафону этого мало, потому что прес-секретарь не будет появляться в эфире чаще , чем раз в сутки на 10 минут, и тогда мы видим глав-сержанта такого-то, капитана Луценко, депутатов, Антона Геращенко. Пора записать в Устав, что общение с медиа -только ответственные за медиа прес-секретари, даже Залужному или Сырскому (тем более Буданову) не стоит давать интервью (после войны-сколько хотите)
пс. во всех компаниях, где я работал была глава менуала -"о связях со СМИ". Смысл один-ничего не рассказывать без разрешения адвокатов компании(никаких интервью). В приципе -такие контакты как правило возникают после аврий( или аврийных случаев)- как-то: пожар, столкновение, посадка на мель, навал на причал, гибель людей, разлив топлива(загрязнение моря)-никаких контактов с медиа.
через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів
це повна маячня, (звучить як колишніх царських генералів у Громадянську війну, або у 1937/38) не має сьогодні в армії таких генералів, навіть генерали часів АТО (міністра Полторака 2014-19рр) майже більшість на пенсії, залишили тільки самих справних подивіться на вік комбригів, у 2014 вони командували ротами , максимум батальйонами
otg написав:А розповідали що Рустам Заде дурний. Тепер теж саме що він сказав, повторюють всі кому не лінь
Рустамзаде дурний, бо говорить очевидні речі. Брак мінометів і кулеметів очевидний з початку війни. Проблема в тому, що Рустамзаде чомусь вважає, що вони лежать на складах.
Читая Вас лишний раз соглашусь с человеком, который произнес исторически актуальную фразу: Как жаль, что в наше время все величайшие управленцы, военачальники, экономисты и прочие научные светила уже работают таксистами и парикмахерами)
У Кремлі вже істерика після новин про те, що Польща і Словаччина нададуть Україні винищувачі МіГ-29. Уїдливим коментарем з цього приводу відзначився прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.
Він вважає, що так низка країн-членів НАТО "підвищує рівень своєї безпосередньої залученості у "конфлікт".
Пєсков погрожує, що поставки цієї військової авіації можуть "принести додаткові біди" для України та її народу. Але на хід війни, переконані у Путіна, поява МіГів у ЗСУ не вплине.
Defort написав:Читая Вас лишний раз соглашусь с человеком, который произнес исторически актуальную фразу: Как жаль, что в наше время все величайшие управленцы, военачальники, экономисты и прочие научные светила уже работают таксистами и парикмахерами)
При всій повазі, я задовго до Рустамзаде писав про міномети, і, зокрема, про закупівлю ПВ мінометів для ТРО.