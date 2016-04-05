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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3788378937903791
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:З.І. На андроїді можна виділити частину тексту, нажати «цитата» і буде процитовано , зберігаючи авторство. На яблуці виділення не дає нічого, цитується все повідомлення. Це можна якось перемогти?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:55

  prodigy написав:
  detroytred написав:Після публікації стало відомо, що комбата «Купола» переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.

У відповідь на такий крок «Купол» написав рапорт на звільнення.
https://varta1.com.ua/news/u-dshv-ofici ... 62421.html

«Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів», – додали в Адміністрації президента.


комбат Купол, не смотря на свои боевые заслуги, не понимает главного, что о своих проблемах он должен долкладывать не зарубежным или отечественным СМИ, а своему непосредственному командиру (комбригу), если это не работает, то тогда выше по инстанции (предупредив об этом комбрига)
у нас идет война (самая большая за 80лет), и это не проблемы с отоплением или уборкой територии в ЖЭКе
Купол своим интервью WP нанес ВСУ имиджевый урон, как это влияет на действия "союзников"? там любой нигативный фактор (коррупция с закупками, пьянство, плохая дисциплина, или не качественная подготовка резервов в тренировочных центрах)-всё это не только работает против Украины, но и демотивирует как союзников, так и собственную армию.
А то, что он к тому же написал рапорт на увольнение-говорит о том, что он вообще не понимает как себя надо вести в отношении медиа. Проблема эта не только в Куполе, а в системе.
Есть официальные прес-секретари, которые отвечают за СМИ...но марафону этого мало, потому что прес-секретарь не будет появляться в эфире чаще , чем раз в сутки на 10 минут, и тогда мы видим глав-сержанта такого-то, капитана Луценко, депутатов, Антона Геращенко. Пора записать в Устав, что общение с медиа -только ответственные за медиа прес-секретари, даже Залужному или Сырскому (тем более Буданову) не стоит давать интервью (после войны-сколько хотите)

пс. во всех компаниях, где я работал была глава менуала -"о связях со СМИ".
Смысл один-ничего не рассказывать без разрешения адвокатов компании(никаких интервью).
В приципе -такие контакты как правило возникают после аврий( или аврийных случаев)- как-то: пожар, столкновение, посадка на мель, навал на причал, гибель людей, разлив топлива(загрязнение моря)-никаких контактов с медиа.

через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів

це повна маячня, (звучить як колишніх царських генералів у Громадянську війну, або у 1937/38)
не має сьогодні в армії таких генералів, навіть генерали часів АТО (міністра Полторака 2014-19рр) майже більшість на пенсії, залишили тільки самих справних
подивіться на вік комбригів, у 2014 вони командували ротами , максимум батальйонами

Даю 99,9999...9%, що отой комбат розуміє все (абсолютно все!, по усім моментам, які Ви вказали), що Ви написали, не гірше Вас.
Це Ви чомусь не бажаєте подумати в напрямку того, чому він все ж таки пішов на таке інтерв'ю. Чудово розуміючи усі наслідки свого вчинку (журналіст його навіть попередила!).

Подивіться на реакцію командувача ДШБ! Він призначив його в навчальний центр ... "щоб сам тепер вчив новобранців, раз незадоволений".

2. Відносно другого комбата Ви схоже не ознайомились з його біографією і часом призначення))
Там мова саме за часи АТО.

І... подивився: Залужний - ще навіть у 2009 вже був комбригом 51 бригади.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:03

  sashaqbl написав:
  Defort написав:Читая Вас лишний раз соглашусь с человеком, который произнес исторически актуальную фразу: Как жаль, что в наше время все величайшие управленцы, военачальники, экономисты и прочие научные светила уже работают таксистами и парикмахерами)

При всій повазі, я задовго до Рустамзаде писав про міномети, і, зокрема, про закупівлю ПВ мінометів для ТРО.

Да і давно на цих сторінках викладали зарубіжного блогера (Арчі чи якось так), який це розкладав по полицях.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:06

Он отметил, что самые важные вопросы Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят тет-а-тет 20 марта, пишет ТАСС. Главы государств будут говорить о наиболее чувствительных темах, в частности, касающихся положения дел на международной арене.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины. Ушаков отметил, что Кремль высоко ценит сдержанную и выверенную позицию руководства КНР по этому вопросу, а также знает о китайском плане урегулирования ситуации.

Ещё одним пунктом переговоров станет военно-техническое сотрудничество. Помощник президента подчеркнул, что на обсуждение этой темы приглашены министр обороны Сергей Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Стороны обсудят и энергетику. Так, эта тема станет предметом разговоров в ходе государственного обеда, на который приглашены представители крупнейших российских компаний — они смогут обсудить проекты с китайскими коллегами.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут два совместных соглашения, касающихся стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, 20 марта в «Российской газете» и издании «Жэньминь жибао» выйдут статьи глав государств о вопросах взаимоотношений России и Китая.

https://www.fontanka.ru/2023/03/17/72141923/
Посмотрим, что будет в соглашениях и в статьях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:22

  mephala написав:
  prodigy написав: должен доложить своему непосредственному командиру (комбригу), если это не работает, то тогда выше по инстанции (предупредив об этом комбрига)


уверены что так работает у нас? в смысле пойти выше по лестнице.
чет думаю у нас пошлют за кораблем да еще и позвонят что бы разобрались с ходоком.

Комбриг не знає, що у нього відбувається на рівні батальйонів?!))
Знає...

До того ж всл з заявами, скаргами, пропозиціями має право звертатися напряму в органи військового управління, військову службу правопорядку, до державних органів, до посадових осіб, до суду.

Тільки якщо військовослужбовець, який подає скаргу, не знає, з чиєї вини порушені його права, скарга подається у порядку підпорядкованості безпосередньому командиру.
А так -- безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії оскаржуються.

З.и. в того комбата повно товаришів в тому ж Центрі навчання...
І він знає все.

Суть його вчинка полягає в його рішенні висвітити проблему суспільству.
Не будь-яким командирам, начальникам, а суспільству.
Чому? -- хз. Можна тільки гадати, що в іншої людини в голові.

З.з.и. доповісти начальнику по команді, що рівень підготовки прибулих низький, або за інші проблеми комбат зобов'язаний.
Але такий вчинок буде розцінено, як зняття з себе відповідальністі...
Начальник повинен буде відреагувати.
Вище.
Вище.
І Ви праві, кому це сподобається.

Важкий момент - чи писав він рапорти?
Якщо писав, то яка реакція.
Якщо не писав, а одразу зірвався на інтерв'ю, то -- інша справа.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 бер, 2023 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

рф направит ракеты на Польшу, в ответ на размещение Варшавой РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью – рашист гурулев.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:47

  ЛАД написав:Согласен, это всё поводы войны

Вот видите, а ранее утверждали, что я Чушь Полную говорю…едем далее. :D
  ЛАД написав:"Пятиклассник Вова пойдет трусить первоклашек" - да, он сильнее, но это не причина, а возможность. Если бы это было причиной, то все пятиклассники " трусили" бы первоклашек, а десятиклассники вообще всех

Пятиклассник Вова засиделся в одном классе – 24 года не слышит слова НЕТ – на свои слова – окружив себя теми, кто рассказывают ему что первоклашки счастливы, когда он их "трусит".
Более того у Вовы есть своя шайка шпаны (в 140 миллионов), перед которыми нужно показывать - где Вова там Победа (это обязательно!!!)
Другие пятиклассники – понимают, что они тут временно и придут следующие, которые с них спросят за проступки.
Десятиклассники действительно будут всех "трусить", если в школе не работает Закон. Закон, на который Вова давно помочился. Всякие ОБСЕ, ООН – пустой звук. И глядя на Вову – другие начнут так же поступать - с китайским приветом.
Причина войны - кто-то считает себя вЯликим/большим/сильным по сравнению с маленьким/слабым соседом.
tvagel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:53

  GALeon написав:рф направит ракеты на Польшу, в ответ на размещение Варшавой РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью – рашист гурулев.

На всіх направляти не вистачить у кацапів ракет.

По переданим МіГ-29
Там трішки покращені під західну зброю, але все одно застаріла рлс. Та і загалом сам літак , через малий endurance (по паливу) іронічно називали завжди «для завоевания превосходства в воздухе в районе дальнего привода» (це 4 км від порога злітної смуги :D ) .
Тому, краще ніж нічого, але не те, що життєво необхідно (F-16 з ракетами air to air AIM-120D на 180 км) )
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 бер, 2023 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:02

++12.20++

Правительство Словакии одобрило отправку 13 истребителей МиГ-29 в Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Ранее словацкий министр обороны Ярослав Надь заявил, что Братислава готова поставить Украине 10 самолетов МиГ-29, которые были списаны прошлым летом. Большинство из них не в рабочем состоянии, отмечает агентство Reuters.

По сведениям словацкого информагентства TASR, вместе с истребителями Братислава передаст Украине несколько зенитно-ракетных комплексов "Куб".
........
++03.30++

Уничтоженный в начале войны в Гостомеле ракетными ударами россиян украинский транспортный самолет "Мрия", считающийся самым крупным в мире, должны были эвакуировать в Германию. Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя аэропорта Лейпциг - Галле, Ан-225 вместе с другими воздушными судами должен был приземлиться в Германии 25 февраля 2022 года. Самолет "Мрия" был уже заправлен и готов к эвакуации. Однако, по словам капитана экипажа Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию "топ-менеджмента", пишет Bild.

https://www.dw.com/ru/pravitelstvo-slovakii-odobrilo-peredacu-kievu-mig29/a-64953902
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:09

Как сообщает издание (Bild), "Мрию" планировалось переправить в аэропорт Лейпциг/Галле, который стал для легендарного самолета вторым домом - с 2008 года он приземлялся там 32 раза. "Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный грузовой самолет, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию топ-менеджеров", - говорится в материале.

По данным Bild, для спасения "Мрии" аэропорт "Лейпциг/Галле" подготовил все необходимое еще за месяц до начала войны. Паркоместа для всех самолетов концерна "Антонов" были зарезервированы с 26 января. Представитель аэропорта Уве Шухарт (Uwe Schuhart) подтвердил, что перемещение самолетов Ан-225 и небольшой флотилии Ан-124 в Германию было запланировано на 25 февраля. "Это было подтверждено 21 февраля. Переговоры об этом велись неделями", - добавил он.

https://www.dw.com/ru/unictozennuu-pod-kievom-mriu-hoteli-evakuirovat-v-germaniu/a-65020733
ЛАД
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