prodigy написав:

detroytred написав: Після публікації стало відомо, що комбата «Купола» переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.



У відповідь на такий крок «Купол» написав рапорт на звільнення.

https://varta1.com.ua/news/u-dshv-ofici ... 62421.html



«Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів», – додали в Адміністрації президента. Після публікації стало відомо, що комбата «Купола» переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.У відповідь на такий крок «Купол» написав рапорт на звільнення.... 62421.html«Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів», – додали в Адміністрації президента.

через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів

комбат Купол, не смотря на свои боевые заслуги, не понимает главного, что о своих проблемах он должен долкладывать не зарубежным или отечественным СМИ, а своему непосредственному командиру (комбригу), если это не работает, то тогда выше по инстанции (предупредив об этом комбрига)у нас идет война (самая большая за 80лет), и это не проблемы с отоплением или уборкой територии в ЖЭКеКупол своим интервью WP нанес ВСУ имиджевый урон, как это влияет на действия "союзников"? там любой нигативный фактор (коррупция с закупками, пьянство, плохая дисциплина, или не качественная подготовка резервов в тренировочных центрах)-всё это не только работает против Украины, но и демотивирует как союзников, так и собственную армию.А то, что он к тому же написал рапорт на увольнение-говорит о том, что он вообще не понимает как себя надо вести в отношении медиа. Проблема эта не только в Куполе, а в системе.Есть официальные прес-секретари, которые отвечают за СМИ...но марафону этого мало, потому что прес-секретарь не будет появляться в эфире чаще , чем раз в сутки на 10 минут, и тогда мы видим глав-сержанта такого-то, капитана Луценко, депутатов, Антона Геращенко. Пора записать в Устав, что общение с медиа -только ответственные за медиа прес-секретари, даже Залужному или Сырскому (тем более Буданову) не стоит давать интервью (после войны-сколько хотите)пс. во всех компаниях, где я работал была глава менуала -"о связях со СМИ".Смысл один-ничего не рассказывать без разрешения адвокатов компании(никаких интервью).В приципе -такие контакты как правило возникают после аврий( или аврийных случаев)- как-то: пожар, столкновение, посадка на мель, навал на причал, гибель людей, разлив топлива(загрязнение моря)-никаких контактов с медиа.це повна маячня, (звучить як колишніх царських генералів у Громадянську війну, або у 1937/38)не має сьогодні в армії таких генералів, навіть генерали часів АТО (міністра Полторака 2014-19рр) майже більшість на пенсії, залишили тільки самих справнихподивіться на вік комбригів, у 2014 вони командували ротами , максимум батальйонами