Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:22

ЛАД написав: путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины . ...

Ещё одним пунктом переговоров станет военно-техническое сотрудничество . Помощник президента подчеркнул, что на обсуждение этой темы приглашены министр обороны Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Шугаев. путин и Си Цзиньпин. ...Ещё одним пунктом переговоров станет. Помощник президента подчеркнул, что на обсуждение этой темы приглашены министр обороны Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Шугаев.

Отже, про закінчення війни не йдеться. Китай їде обсудити як show must go on... Тим гірше для нас і для кацапів і для всіх інших, хто потерпає від цієї війни. Але є одне АЛЕ:Відносини США-Китай, де Китай як наркоша на голці "сидить" на штатівських грошах багато років і не може злізти. Це підтверджується за посиланням:[/quote]Америка – один з фундаментальних партнерів КНР, але Китай збирається до кінця сформувати власну антизахідну вісь. При цьому він готовий продовжувати торговельно-економічні зв’язки зі Сполученими Штатами. Як зазначив новий прем’єр Лі Цян: «Розрив кооперації не піде на користь, ми маємо співпрацювати». США, звісно, до рівноправ’я у відносинах з Китаєм не готові, тому збільшуватимуть тиск, намагаючись сповільнити розвиток КНР. Голова Національної розвідки США Евріл Гейнс підтверджує: Америка готова до війни з Китаєм через Тайвань.Згадайте останній візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Скільки було галасу та погроз збоку Китаю і що? Візит відбувся без проблем. США «мали на увазі» всі китайські погрози.