Словакия передает 13 шт, сколько то еще Польша
понятно что не Ф16 но думаю получше тех что на вооружении ВСУ
ИМХО лучше так чем никак
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:22
Отже, про закінчення війни не йдеться. Китай їде обсудити як show must go on... Тим гірше для нас і для кацапів і для всіх інших, хто потерпає від цієї війни. Але є одне АЛЕ:
Відносини США-Китай, де Китай як наркоша на голці "сидить" на штатівських грошах багато років і не може злізти. Це підтверджується за посиланням:
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Америка – один з фундаментальних партнерів КНР, але Китай збирається до кінця сформувати власну антизахідну вісь. При цьому він готовий продовжувати торговельно-економічні зв’язки зі Сполученими Штатами. Як зазначив новий прем’єр Лі Цян: «Розрив кооперації не піде на користь, ми маємо співпрацювати». США, звісно, до рівноправ’я у відносинах з Китаєм не готові, тому збільшуватимуть тиск, намагаючись сповільнити розвиток КНР. Голова Національної розвідки США Евріл Гейнс підтверджує: Америка готова до війни з Китаєм через Тайвань.
Згадайте останній візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Скільки було галасу та погроз збоку Китаю і що? Візит відбувся без проблем. США «мали на увазі» всі китайські погрози.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:41
интересная новость)
"Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна"
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Річ не про те. Всіх зациклило танки, танки. Наступ треба підготовити, а для цього треба другі засоби враження. Про які ніхто не говорить. Коли погнали орків на Харківському напрямку там дійсно доганяли не тільки на тундрах, а й на нівах.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
россия не будет исполнять решение МУС, поскольку "не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт" - Захарова
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:57
Дід тепер не виїзний
Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:00
Тут цікавіше:
Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:09
по Китаю з 17хв
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