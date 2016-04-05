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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3789379037913792
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:По переданим МіГ-29
Там трішки покращені під західну зброю, але все одно застаріла рлс. Та і загалом сам літак ,

Словакия передает 13 шт, сколько то еще Польша
понятно что не Ф16 но думаю получше тех что на вооружении ВСУ
ИМХО лучше так чем никак
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:22

  ЛАД написав:путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины. ...
Ещё одним пунктом переговоров станет военно-техническое сотрудничество. Помощник президента подчеркнул, что на обсуждение этой темы приглашены министр обороны Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Шугаев.

Отже, про закінчення війни не йдеться. Китай їде обсудити як show must go on... Тим гірше для нас і для кацапів і для всіх інших, хто потерпає від цієї війни. Але є одне АЛЕ:
Відносини США-Китай, де Китай як наркоша на голці "сидить" на штатівських грошах багато років і не може злізти. Це підтверджується за посиланням:
  Прохожий написав: https://lb.ua/world/2023/03/17/549097_s ... aytsi.html
[/quote]
Америка – один з фундаментальних партнерів КНР, але Китай збирається до кінця сформувати власну антизахідну вісь. При цьому він готовий продовжувати торговельно-економічні зв’язки зі Сполученими Штатами. Як зазначив новий прем’єр Лі Цян: «Розрив кооперації не піде на користь, ми маємо співпрацювати». США, звісно, до рівноправ’я у відносинах з Китаєм не готові, тому збільшуватимуть тиск, намагаючись сповільнити розвиток КНР. Голова Національної розвідки США Евріл Гейнс підтверджує: Америка готова до війни з Китаєм через Тайвань.
Згадайте останній візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Скільки було галасу та погроз збоку Китаю і що? Візит відбувся без проблем. США «мали на увазі» всі китайські погрози.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:41

интересная новость)

"Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/17/7393946/
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:о я згоден, що на неприбиту підготовлену оборону танки не можна, їх знищать, але після артпідготовки, що саме має наступати?? На чому??
Річ не про те. Всіх зациклило танки, танки. Наступ треба підготовити, а для цього треба другі засоби враження. Про які ніхто не говорить. Коли погнали орків на Харківському напрямку там дійсно доганяли не тільки на тундрах, а й на нівах.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:интересная новость)

"Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/17/7393946/
россия не будет исполнять решение МУС, поскольку "не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт" - Захарова
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:57

  GALeon написав:
Прохожий написав:интересная новость)

"Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/17/7393946/
россия не будет исполнять решение МУС, поскольку "не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт" - Захарова

Дід тепер не виїзний :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:00

  Ukrainian написав:
  GALeon написав:
Прохожий написав:интересная новость)

"Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/17/7393946/
россия не будет исполнять решение МУС, поскольку "не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт" - Захарова

Дід тепер не виїзний :lol:

Тут цікавіше:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0863737451
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:09

  Прохожий написав:"экспертам-международникам по Китаю" читать внимательно)
https://lb.ua/world/2023/03/17/549097_s ... aytsi.html



по Китаю з 17хв
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  #<1 ... 3789379037913792
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