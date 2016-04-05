RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3790379137923793
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:16

Яка сумна новина )))

У соцмережах бурхливо обговорюють наслідки арешту пуйла для суспільства рф:
1) У Гаазі демонструють, що спецоперація вже програна, путін недоговороздатний, а значить його можна прибирати. Для порівняння - Каддафі після аналогічного міжнародного ордера на арешт прожив лише 4 місяці.
Коментар з мережі - "Сподіваємося, що Каддафі був довгожителем". :D
2) Людям з оточення путіна натякають, що єдиний шанс не доєднатися до трибуналу - видати у Гаагу самого путіна. Достатньо пообіцяти послаблення санкцій, як одразу знайдуться зацікавлені, напр., олігархи, що скучили за своїми вілами та яхтами.
Тим часом, у новинах пишуть, що путін терміново скликав якесь засідання, на відео з якого видно, що він сильно нервує та часто кашляє... :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:37

detroytred ,
цей час наші спецпідрозділи, сили швидкого реагування можуть провести ефективну операцію з деблокування Бахмута. Можливо, у цьому й полягає план. Я думаю, такий варіант теж розглядається на Ставці.


Цей план читається. Побачим. І сподіваємось.
Hotab
 
Повідомлень: 8714
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3790379137923793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483776
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5013
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3752)
17.03.2023 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.