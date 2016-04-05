У соцмережах бурхливо обговорюють наслідки арешту пуйла для суспільства рф:
1) У Гаазі демонструють, що спецоперація вже програна, путін недоговороздатний, а значить його можна прибирати. Для порівняння - Каддафі після аналогічного міжнародного ордера на арешт прожив лише 4 місяці.
Коментар з мережі - "Сподіваємося, що Каддафі був довгожителем".
2) Людям з оточення путіна натякають, що єдиний шанс не доєднатися до трибуналу - видати у Гаагу самого путіна. Достатньо пообіцяти послаблення санкцій, як одразу знайдуться зацікавлені, напр., олігархи, що скучили за своїми вілами та яхтами.
Тим часом, у новинах пишуть, що путін терміново скликав якесь засідання, на відео з якого видно, що він сильно нервує та часто кашляє...