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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3790379137923793
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:16

Яка сумна новина )))

У соцмережах бурхливо обговорюють наслідки арешту пуйла для суспільства рф:
1) У Гаазі демонструють, що спецоперація вже програна, путін недоговороздатний, а значить його можна прибирати. Для порівняння - Каддафі після аналогічного міжнародного ордера на арешт прожив лише 4 місяці.
Коментар з мережі - "Сподіваємося, що Каддафі був довгожителем". :D
2) Людям з оточення путіна натякають, що єдиний шанс не доєднатися до трибуналу - видати у Гаагу самого путіна. Достатньо пообіцяти послаблення санкцій, як одразу знайдуться зацікавлені, напр., олігархи, що скучили за своїми вілами та яхтами.
Тим часом, у новинах пишуть, що путін терміново скликав якесь засідання, на відео з якого видно, що він сильно нервує та часто кашляє... :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:37

detroytred ,
цей час наші спецпідрозділи, сили швидкого реагування можуть провести ефективну операцію з деблокування Бахмута. Можливо, у цьому й полягає план. Я думаю, такий варіант теж розглядається на Ставці.


Цей план читається. Побачим. І сподіваємось.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:56

  andrijk777 написав:.........
І по-друге те що в нас комік став "величайшим управленцем, военачальником, экономистом" вас чомусь не дивує.

Он не стал ни великим экономистом, ни военачальником и об этом никто не говорит.
А управленцем он был. Конечно, в гораздо меньшем масштабе, но всё же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 00:01

  Hotab написав:detroytred ,
цей час наші спецпідрозділи, сили швидкого реагування можуть провести ефективну операцію з деблокування Бахмута. Можливо, у цьому й полягає план. Я думаю, такий варіант теж розглядається на Ставці.


Цей план читається. Побачим. І сподіваємось.

Так.
Але рашисти розуміють це теж, тому тримають там резерви для свого контрудару при нашому контрударі.

Ситуація архіскладна. Ми знищуємо орків коло Бахмуту, зв'язали їх резерви, чим блокуємо їм можливість посилити наступальні дії на інших ділянках.
Орки ж розраховують, що вимушують нас задіювати резерви, які призначені для майбутнього нашого анонсованого наступу.

Орки тиснуть. І чекають, який крок зроблять наші. В наших повинен бути туз в рукаві.

*Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності - намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху», - заявив Сирський.

Він додав, що Сили оборони України мають втрати, але вони набагато менші, ніж оборонці завдають ворогу. «На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх», - підкреслив Сирський.
https://varta1.com.ua/news/sirskiy-rozp ... 62453.html
detroytred
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  #<1 ... 3790379137923793
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