У соцмережах бурхливо обговорюють наслідки арешту пуйла для суспільства рф: 1) У Гаазі демонструють, що спецоперація вже програна, путін недоговороздатний, а значить його можна прибирати. Для порівняння - Каддафі після аналогічного міжнародного ордера на арешт прожив лише 4 місяці. Коментар з мережі - "Сподіваємося, що Каддафі був довгожителем". 2) Людям з оточення путіна натякають, що єдиний шанс не доєднатися до трибуналу - видати у Гаагу самого путіна. Достатньо пообіцяти послаблення санкцій, як одразу знайдуться зацікавлені, напр., олігархи, що скучили за своїми вілами та яхтами. Тим часом, у новинах пишуть, що путін терміново скликав якесь засідання, на відео з якого видно, що він сильно нервує та часто кашляє...
цей час наші спецпідрозділи, сили швидкого реагування можуть провести ефективну операцію з деблокування Бахмута. Можливо, у цьому й полягає план. Я думаю, такий варіант теж розглядається на Ставці.
Цей план читається. Побачим. І сподіваємось.
Так. Але рашисти розуміють це теж, тому тримають там резерви для свого контрудару при нашому контрударі.
Ситуація архіскладна. Ми знищуємо орків коло Бахмуту, зв'язали їх резерви, чим блокуємо їм можливість посилити наступальні дії на інших ділянках. Орки ж розраховують, що вимушують нас задіювати резерви, які призначені для майбутнього нашого анонсованого наступу.
Орки тиснуть. І чекають, який крок зроблять наші. В наших повинен бути туз в рукаві.
*Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності - намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху», - заявив Сирський.
Путин стал первым главой страны с ЯО и постоянным членом ООН, на которого выдан ордер на арест Международного крим. суда. Испанский стыд. Украина не ратифицировала римский статут, а не один украинский суд до сих пор не признал ответственность путина
Вночі окупанти атакували Львівщину шістьма дронами-камікадзе: є влучання Дрони долетіли аж з брянщини - всю країну пролетіли безперешкодно. З шести збили тільки половину. Оце у нас ПВО "мосщне". Наші вибрані даннінг-крюгери, замість того, щоб зробити елементарне - створити сотні мобільних антидронних груп на простих бандермобілях з кулеметами, (хоча б по 20-50 на кожне велике місто) які б під час тривог виїжджали в поля, утворюючи захисні периметри, лише чекають на найсучасніше західне ПВО (дайте-дайте-дайте).