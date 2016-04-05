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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:29
Василь-Рівне написав:Schmit
Критикувати сидячи на дивані це не по степах з кулеметом бігати, вірно? Ви вже записались в екіпаж бандеромобіля кулеметником? Га?
А де записують? Для того, щоб записатися, їх для початку потрібно створювати, а це компетенція влади, хоча б місцевої.
З іншої сторони для чого туди цивільних записувати? Он скільки поліцаїв по містах їздить, могли б у тривогу виїхати за місто організовано, утворюючи захисні периметри. Головне, щоб були оті бандермобілі, а це знову ж таки компетенція чия?
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 18 бер, 2023 10:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:34
Василь-Рівне написав:Schmit
Критикувати сидячи на дивані це не по степах з кулеметом бігати, вірно? Ви вже записались в екіпаж бандеромобіля кулеметником? Га? Якщо так, то я спокійний, жоден шахед вже не пролетить
Якщо ЗСУ так погано працює - велкам - укріплюйте лави ЗСУ, покажіть як треба ОСОБИСТО, впевнений, що вже через три доби Ваше бажання критикувати нашу армію згине як роса на сонці
Військових у нас достатньо і без Шміта. В тилових городах в центрі в очах пікселіє. Він тут прав на 100%. У нас дуже люблять розказувати яке круте наше ПВО, скільки збиває, але дійсно мобільні групи з прожекторами та кулеметами спромоглися зробити тільки в Київі та області. Хоча це потребує по всім містам, аби прикрити важливі об'єкти. Від того що Шміту видадуть повістку, дрони не почнуть збиватись. Тут потребує роботи військового командування.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:44
Василь-Рівне написав:Schmit
Критикувати сидячи на дивані це не по степах з кулеметом бігати, вірно? Ви вже записались в екіпаж бандеромобіля кулеметником? Га? Якщо так, то я спокійний, жоден шахед вже не пролетить
Якщо ЗСУ так погано працює - велкам - укріплюйте лави ЗСУ, покажіть як треба ОСОБИСТО, впевнений, що вже через три доби Ваше бажання критикувати нашу армію згине як роса на сонці
Перечитав повідомлення Шміта три рази, але так і не зрозумів Вашу реакцію.
До чого тут "критикувати нашу армію", якщо критичне зауваження Шміта адресовано "Нашим вибраним даннінг-крюгерам"?
Невже в нашій армії є ті, кого вибирали?
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:47
Schmit написав:
А де записують?
Наберіть ТЦК адреса Вашого міста в гугл , це ж не складно, вірно? Я то по своїй вродженій тупості на другий день війни попер добровольцем прямо у військову частину, не повторюйте моїх помилок - йдіть відразу у ТЦК detroytred
- збити шахед як два пальці об асфальт, взяв кулемет серед ночі - спитав у мокшан точний час та маршрут прольоту над своїю хібарою, відчинив вікно, вимостився зручно на дивані і тра та та - нема шахеду, а тупоголові ЗСУ ні фіга не можуть і не знають як то робиться, тому і пропускають їх, вірно?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Суб 18 бер, 2023 10:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:52
Василь-Рівне написав: Schmit написав:
А де записують?
Наберіть ТЦК адреса Вашого міста в гугл , це ж не складно, вірно? Я то по своїй вродженій тупості на другий день війни попер добровольцем прямо у військову частину, не повторюйте моїх помилок - йдіть відразу у ТЦК
Shaman написав:
бажання зникне на етапі - "панове, підпишиться про отримання повістки"
На відміну від багатьох уклоністів, ВЛК пройшов, не чекаючи повістки ще літом.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:56
‼️Перед приездом Си Цзиньпина в Россию Китай передал Москве заверения, что его лидер готов публично поддержать нашу страну и СВО. Но это будет сделано только при выполнении нескольких условий.
Китай, среди прочего, может приложить серьезные усилия к продвижению идеи прекращения огня без возвращения Украине территорий, которые та считает оккупированными (значительная часть Донбасса, Запорожской, Херсонской областей, Крым). Наш источник в МИДе, знакомый с переданными из Пекина предложениями, утверждает, что есть несколько условий, которые выдвигают китайские партнеры.
Во-первых, Си Цзиньпин будет говорить о скидках на российские газ и нефть. Минимальная скидка, которую хочет Китай – 10%, но обсуждать будут для начала цифру 15-20%.
Во-вторых, китайцы хотят расширения гарантий для их соотечественников, которые живут в России. Будет предложено сделать китайский язык официальным в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, кроме того, есть идея ввести квоты для этнических китайцев на госпредприятиях этих регионов. Владимиру Путину предложат законодательно принять решение о том, что 20% руководящих постов (как минимум, в приграничных с Китаем районах) должны занимать этнические китайцы.
В-третьих, Китай опасается американских санкций и не хочет поставлять России летальное оружие. При этом Пекин готов значительно расширить поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для ведения войны, а также серьезно помочь нам с получением подсанкционных товаров.
В-четвертых, Китай призывает Россию провести новую демаркацию государственной границы, в результате чего часть приграничных районов Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев и Алтая могут перейти под контроль Пекина.
«Требования сложные, но нам очень нужна поддержка Китая. Поэтому нам поручили рассмотреть все эти требования на предмет реалистичности выполнения. Если услышите во время визита Си решительные слова поддержки, а не традиционные китайские хитрости, значит, минимум на часть требований мы согласились», - сказал дипломат.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:01
otg написав:
Він тут прав на 100%. У нас дуже люблять розказувати яке круте наше ПВО, скільки збиває, але дійсно мобільні групи з прожекторами та кулеметами спромоглися зробити тільки в Київі та області. Хоча це потребує по всім містам, аби прикрити важливі об'єкти. Від того що Шміту видадуть повістку, дрони не почнуть збиватись. Тут потребує роботи військового командування.
У Києві, кажуть, Кличко підсуєтився з цим. Так що роль місцевої влади у цьому питанні вирішальна. Якщо недостатньо коштів на пікапи - оголосити збір і місцеві з радістю скинуться на антидронний захист рідних міст.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:04
vitaliian написав:
Во-первых, Си Цзиньпин будет говорить о скидках на российские газ и нефть. Минимальная скидка, которую хочет Китай – 10%, но обсуждать будут для начала цифру 15-20%.
Маю сумніви в адекватності джерела.
По-перше, 20% Ердоган ще минулого року отримав. А Китая зараз ситуація значно краще.
По-друге, Сіла Сібірі, кажуть, і так по собівартості постачає. Тобто Сі вміє виламувати руки.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:04
Schmit
,
могли б у тривогу виїхати за місто організовано, утворюючи захисні периметри. Головне, щоб були оті бандермобілі,
Не болтайте єрундою.
Такі автомобілі трішки ефективні вдень. А вночі треба спеціалізовані рлс (бо на таких висотах, да ще й в складках рельєфу місцевості, не всяка рлс побачить) . І перекривати цими рлс треба всю величезну країну. (сподіваюсь вам відомо, що низьколетячі цілі можна побачити тільки дуже близько від рлс, заважають кути перекриття бачити далеко, тобто ці рлс мають стояти на відстані кількість км один від одного , що вже дуже багато треба). А кожному бандеромобілю старлінк, щоб він онлайн бачив де поряд летить шахід, з якого напрямку його зустрічати.
Ідеально - ЗСУ гепард німецький. Але їх же не тисячі у нас.
В намаганях критикувати зеленського, не треба втрачати береги і писати відверту дурь.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 18 бер, 2023 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:10
Schmit написав:
Дрони долетіли аж з брянщини - всю країну пролетіли безперешкодно. З шести збили тільки половину. Оце у нас ПВО "мосщне".
При всій повазі, русня теж не ідіоти. Вони, на жаль, вчаться. Ви думаєте, Міг31 просто так літає? А повітряні кулі? Вишукують наші радари, вчаться їх обходити.
На жаль, не завжди є можливість перекрити. Сумніваюсь, що мобілізований стрілець з ДШК зможе перекрити більше 2-3 кілометрів. На 3 тис. км - це 1000 кулеметів. Яких так бракує на передовій...
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