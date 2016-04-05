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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3792379337943795
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:12

  Василь-Рівне написав:detroytred - збити шахед як два пальці об асфальт, взяв кулемет серед ночі - спитав у мокшан точний час та маршрут прольоту над своїю хібарою, відчинив вікно, вимостився зручно на дивані і тра та та - нема шахеду, а тупоголові ЗСУ ні фіга не можуть і не знають як то робиться, тому і пропускають їх, вірно? :twisted:

Я повністю згоден, що задача не проста; а також з тим, що армійцям краще відомо, що і як треба робити.

Але яким чином це може заперечити факт, що Шміт не критикував ЗСУ, а звернення було до вибраних посадовців (до влади)?
Можливо в нього помилкове бачення про те, хто повинен і організовує, приймає рішення про створення цих груп на бандеромобілях.
Можливо ці групи неефективні або нема можливості їх створення, може занадто дорого, або ще щось.
На це йому б і вказали.
Дискутували.
Може армійці й бажають, але не мають ресурсу, а влада (наприклад, на місцях) не йде на зустріч - не бажає додаткової мороки для себе по організації, забезпеченню. Хз.

Але до чого тут "критикувати нашу армію"?
Я про це запитав.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:16

  Hotab написав:Schmit ,
могли б у тривогу виїхати за місто організовано, утворюючи захисні периметри. Головне, щоб були оті бандермобілі,


Не болтайте єрундою.
Такі автомобілі трішки ефективні вдень. А вночі треба спеціалізовані рлс (бо на таких висотах, да ще й в складках рельєфу місцевості, не всяка рлс побачить) . І перекривати цими рлс треба всю величезну країну. А кожному бандеромобілю старлінк, щоб він онлайн бачив де поряд летить шахід, з якого напрямку його зустрічати.
Ідеально - ЗСУ гепард німецький. Але їх же не тисячі у нас.

В намаганях критикувати зеленського, не треба втрачати береги і писати відверту дурь.

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти. Тому важливе значення має щільність периметрів саме там (кількість бандермобілів). Для ловлі шахедів у ночі у оператора для початку є вуха, а надалі - хороший прожектор чи прилад нічного бачення.
От на Хмельницький (для прикладу) для повного периметру через кожні 2-3 км я нарахував на гуглекарті потрібно близько 30 бандермобілів. Можливо повний периметр і не потрібен. Це що багато для такого міста?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти. Тому важливе значення має щільність периметрів саме там (кількість бандермобілів). Для ловлі шахедів у ночі у оператора для початку є вуха, а надалі - хороший прожектор чи прилад нічного бачення.

А периметр "міст і критичних обєктів" сильно менший за периметр країни? Якфі саме міста треба захивати? Від 10 тис. населення? 100 тис.? мільйона? Чому села не треба захищати? От недавно уламки крилата ракета на Львівщині залетіла в село. Наслідок - 3 хати і 7 загиблих. Чи то не такі люди, як у містах?
Яка ефективність цих мобільних груп? Крім політичної для Кіма?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:22

Schmit ,

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.


Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:30

  Hotab написав:Schmit ,

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.


Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово :D

Так Шміт і пропонує владі організацію цільового збору фінансів.
Виходячи з того, що на збільшення захисту конкретно свого трансформатору піпл скинеться грошима більше.
Тобто навіть ті, хто не донатить.

Вийде чи не вийде - це вже інше питання. На яке відповість тільки спроба реалізації ідеї.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:34

  Hotab написав:Schmit ,

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.


Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово :D

Ну от так приблизно прикрити кожне місто бандермобілями - не варіант? Для Хмельницького получилось 30-35 екіпажів - це що багато для такого міста?
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Schmit
 
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